Kirja: Jari-Matti Latvalan isän alkoholinkäyttö lähti käsistä – ”Moni on pitänyt minua häiriötekijänä”

Kirjassa ruoditaan Jari-Matti Latvalan Jari-isän osaa rallitähden elämässä – hyvässä ja pahassa.

Jari Latvala (oik.) on ollut poikansa Jari-Matti Latvalan tuki ja turva. Ongelmiakin on ollut. Kuva Ruotsin MM-rallin voittotunnelmista 2008.­

Jari-Matti Latvalan isä Jari tunnetaan piinkovana rallimiehenä. Isä-Latvala on ajanut itse menestyksekkäästi rallia kotimaassa ja tukenut valtavasti poikaansa taloudellisesti ja muutenkin tämän nousussa kohti lajin huippua.

Jari Latvalan, 63, alkoholinkäyttö on otettu esiin Riikka Smolander-Slotten kirjoittamassa Jari-Matti Latvala – Elämän erikoiskoe -kirjassa (Otava).

– Isän alkoholiongelma on nostanut päätään viimeisen seitsemän vuoden aikana pettymysten hetkillä. Lapsuudessamme tällaista murhetta ei ollut. Jari-Matin kannalta on ollut epämukavaa ja kiusallista, kun isän alkoholinkäyttö on lähtenyt käsistä hänen epäonnistumistensa vuoksi esimerkiksi Jyväskylän MM-rallissa, kertoo kirjassa Jari-Matin Mari-isosisko.

Marin mukaan isälle on haettu apua, ja tilanne on nyt kunnossa.

– Toivomme, että tämä tie säilyy ja terve elämä jatkuu, Mari toteaa.

Kirjassa Jari Latvala sanoo pojastaan, että ralli on ainoa asia, mitä tämä haluaa tehdä. Hän kertoo eläneensä vahvasti mukana poikansa uralla.

– Moni on sitä mieltä, että olen ollut liikaa läsnä Jari-Matin rallitouhuissa, ja pitänyt minua häiriötekijänä esimerkiksi tappioiden hetkellä.

– Toivon, etten ole puuttunut asioihin liikaa. Olen antanut neuvoja mutta yrittänyt olla myös tukena. Aina se ei ole ollut helppoa, mutta parhaani olen yrittänyt, isä kertoo.

Kirjassa perheen kerrotaan pelänneen, ettei isä osaisi ”reagoida oikein” Jari-Matin uran notkahdukseen.

– Hän on kuitenkin pystynyt suhtautumaan rauhallisesti eikä ole purkanut omaa turhautumistaan ja pettymystään Jari-Mattiin. Isä on löytänyt oikeat sanat ja ollut Jari-Matin tukena, Mari-sisko kertoo.

Kirjassa Jari-Matti Latvala, 35, sanoo suoraan, ettei hänen urastaan olisi tullut mitään ilman isän tukea.