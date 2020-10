Jari-Matti Latvala Maisa Torpan väitetystä pettämisestä: ”Toinen kerta on tyhmyyttä”

Tuore kirja ralliautoilija Jari-Matti Latvalan elämästä kulkee pitkin rallipolkuja, mutta julkisuudessa suurimman huomion on kerännyt pettäjän tie.

Toimittaja Riikka Smolander-Slotten laatimassa Jari-Matti Latvala – Elämän erikoiskoe -kirjassa (Otava) kerrotaan, kuinka Maisa Torppa petti rallitähti Jari-Matti Latvalaa vain viikko parin kihlajaisten jälkeen.

Tapahtuma oli kirjan mukaan ollut viikko juhannuksen jälkeen Himoksella pidetyillä festareilla.

Myös Latvalan Mari-sisko viittaa kyseiseen festarimatkaan.

– Olin mukana Himoksen reissulla, enkä voinut hyväksyä siellä tapahtuneita asioita. Maisa käyttäytyi kuin sinkkunainen, Mari Latvala sanoo kirjassa.

Isosiskon mukaan Jari-Matti antoi Maisalle anteeksi.

Rallikuski vahvistaa asian nyt Ilta-Sanomille.

– Kaikki me teemme virheitä. Volkkarilla pääinsinööri sanoi aikanaan, että kun kerran tekee virheen, se on fine, mutta toinen kerta on tyhmyyttä, Latvala taustoittaa käytöstään kesällä 2017.

Hän uskoi kumppaninsa parantavan käytöstään ja oppivan syrjähypystään. Latvala haluaa korostaa, että hän ei ollut itse paikalla todistamassa salavuoteutta, mutta näyttö oli riittävä. Kaikesta huolimatta Latvala päätti haudata asian sielunsa syövereihin.

– Sillä ajatuksella jatkoin elämää siinä vaiheessa.

Kirjassa mainitaan, että Jari-Matti teki itsekin isoja virheitä ja petti Maisaa.

Jyväskylän MM-ralliin oli kuukausi aikaa, joten episodilla olisi voinut olla vaikutuksia Latvalan keskittymiseen kauden päätapahtumaan.

– Siinä välissä oli kuukausi aikaa ja pari ensimmäistä viikkoa olivat vaikeita, mutta Jyväskylään mennessä olin ok, Latvala kertoo.

Toyotalla tuolloin ajanut töysäläinen sanoo olleensa huippuvireessä heinä-elokuussa 2017.

– Olin niin hyvässä iskussa, että parisuhdejutut eivät vaikuttaneet ajamiseen. Pystyin laittamaan ne taka-alalle tärkeällä hetkellä, Latvala vakuuttaa.

Hän johti Jyväskylän MM-rallia ennen kuin joutui keskeyttämään teknisten ongelmien takia.

Tuolloin Latvalan psyyke kesti, mutta kaksi vuotta myöhemmin henkinen taakka muodostui liian raskaaksi.

– Sen voin rehellisesti myöntää, että loppuvuodesta 2019 en kestänyt enää, kun oli ongelmia parisuhteessa ja verottaja niskassa, Latvala sanoo.

Siviiliasiat uuvuttivat kehon ja mielen.

– Verottajalta tullut paine oli niin kova, että energiatasoni putosivat enkä pystynyt sulkemaan ikäviä asioita pois mielestäni.

Latvala antaa tunnustusta urheilupsykologi Niilo Konttiselle, jonka kanssa hän on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2016 lähtien.

– Niilon kanssa kävimme tosi paljon asioita läpi ja hän teki kaikkensa, jotta minusta olisi tullut rallin maailmanmestari, Latvala antaa tunnustusta Kihussa työskentelevälle urheilupsykologian asiantuntijalle.

Vaikka mestaruutta ei tullut, Latvala sanoo oivaltaneensa Konttisen ansiosta erittäin merkittävän asian.

– Aikaisemmin minulla oli pakonomainen tarve voittaa maailmanmestaruus. Ajattelin, että ilman MM-titteliä en ole mitään.

Konttinen käytti samaa metodia, jolla jääkiekkovalmentaja Curt Lindström sai Leijonat uskomaan itseensä 1990-luvun puolivälissä.

– Tajusin, että vaikka en voittaisi maailmanmestaruutta, se ei tekisi minusta yhtään huonompaa ihmistä.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut torstaina Maisa Torppaa kommentoimaan Latvalan kirjassa kerrottuja tapahtumia.