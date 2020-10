Kirja: Jari-Matti Latvala sortui vilppiin MM-ralliurallaan – ”En ole uskaltanut kertoa siitä kenellekään”

”Sääntöjen taivuttaminen” on ollut kova pala Jari-Matti Latvalalle.

Jari-Matti Latvala on kokenut tunnontuskia ”harmaalla alueella” liikkumisesta.­

Jari-Matti Latvala on kertonut saaneensa rehellisyyttä korostaneen kotikasvatuksen. Latvalaa on myös vuosien varrella kuvailtu poikkeuksellisen kiltiksi mieheksi.

Ihan aina Latvala, 35, ei ole kuitenkaan ralliurallaan täysin sääntöjen mukaisesti edennyt. Vuonna 2002 Latvalan uran ensimmäisessä MM-rallissa Walesissa Latvala taustavoimineen liikkui vähintäänkin harmaalla alueella.

Tapauksesta kerrotaan Riikka Smolander-Slotten kirjoittamassa Jari-Matti Latvala – Elämän erikoiskoe -kirjassa (Otava).

Rallissa on määrätyt huoltoalueet, joilla autot tarkastetaan ja kunnostetaan.

Walesissa 2002 Latvalan auton takaperä oli rikki ja tilanne edellytti korjausta matkan jatkamiseksi. Sääntöjen mukaista mahdollisuutta korjaukseen ei kuitenkaan ollut.

Tallin omistajalla oli ehdotus, joka ei ollut sääntöjen mukainen. Latvala ei halunnut keskeyttää ensimmäistä MM-ralliaan, joten hän suostui poikkeusratkaisuun.

Jari-Matti Latvala kuvattuna 17-vuotiaana perheen kotipihalla. Latvala ajoi uransa ensimmäisen MM-rallin samana syksynä Walesissa.­

Latvala lähti kisan aikana normaalisti rallireitille, mutta poistui siirtymätaipaleella reitiltä ja kurvasi omistajan neuvomalle teollisuusalueelle. Siellä mekaanikot korjasivat auton.

– Tämä on minulle todella herkkä aihe, enkä ole uskaltanut kertoa siitä kenellekään. Epärehellisyys tuntuu edelleen tosi pahalta, mutta joskus on pakko taivuttaa sääntöjä. Enkä suinkaan ole ainoa, joka niin on tehnyt, Latvala tilittää kirjassa.

Tuolloin 17-vuotias Latvala ajoi rallissa lopulta 17. sijalle.