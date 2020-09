Tommi Mäkinen paljastaa uuden nimityksensä taustat ja myöntää kaksijakoiset tunteensa – ”Tahtotila Japanin päästä”

56-vuotias Tommi Mäkinen siirtyy pois tallipäällikön paikalta.

WRC-talli Toyota tiedotti tiistaina, että Tommi Mäkinen siirtyy tallipäällikön paikalta moottoripuolen neuvonantajaksi ensi vuoden alusta.

Mäkinen, 56, kertoi päätöksen taustoista tuoreeltaan Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Toyotan rallitoimintojen uudelleenjärjestämistä on suunniteltu jo jonkin aikaa.

– Tahtotila on tullut tuolta Japanin päästä. Tarkoituksena on varmasti katsoa tulevaisuuteen, ja Toyota halusi, että koko rallioperaatio saadaan heidän autotehtaan järjestelmien ja seurannan alle. Se varmasti helpottaa monia käytännön asioita, hän avaa.

Rallitoiminnasta aiemmin vastanneen Tommi Mäkinen Racing Oy:n taru jatkuu edelleen, vaikka emoyhtiö ottaakin projektin haltuunsa.

Mäkisen mielestä Toyotaa voi luonnehtia jatkossakin huoletta ”suomalaistalliksi.”

– Toyota osti vain Tommi Mäkinen Racingin liiketoiminnan, mutta firma jatkaa edelleen yhteistyötä Japanin puolen kanssa toisessa roolissa. Tallin pääpaikka on edelleen Jyväskylässä, vaikka vetovastuu onkin virallisesti Toyota Gazoo Racingilla.

MM-sarjaa johtava Elfyn Evans Turkin rallissa viime viikonloppuna.­

Mäkisellä on ollut merkittävä rooli Toyotan menestystarinassa sen palattua rallin MM-sarjaan kahdeksantoista vuoden tauon jälkeen vuonna 2017.

Mäkinen on luotsannut japanilaisjätin WRC-projektia ensiaskelista saakka. Tallin autot on valmistettu rallilegendan johtamalla tehtaalla Puuppolassa ja sisartoimipaikassa Virossa.

Toyotan kukoistus henkilöityykin hyvin vahvasti tallipäällikkö Mäkiseen, joka nauttii suurta arvostusta Toyotan kotimaassa, Japanissa.

Nelinkertainen kuljettajien maailmanmestari myöntää, että rakkaudella rakennetusta rallitallista luopuminen kirpaisee.

– Fiilikset ovat vähän kaksijakoiset, mutta totta kai tämä tuntuu haikealta. Meillä on ollut todella kova tiimi: kaikilla on loistava työhenki ja porukka on rakentunut tiiviiksi. Mutta en toki poistu toiminnasta kokonaan vaan seuraan sitä jatkossakin aika läheltä.

Kuten aina, kolikolla on myös kääntöpuolensa. Tallipäällikön pesti on ollut suunnattoman vaativa, eikä Mäkinen ole jaksanut laskea työtuntejaan enää vuosiin.

– Matkustamista ja ralleissa käymistä en tule kaipaamaan. Olen matkustellut koko ikäni, mutta nyt ei onneksi tarvitse mennä enää kaikkiin ralleihin edustamaan ja saa vähän enemmän omaa aikaa.

Mäkinen tiimeineen juhlimassa Ott Tänakin voittoa Jyväskylän MM-rallissa 2018.­

Nelinkertainen maailmanmestari ei tiedä vielä tarkasti, mitä kaikkea neuvonantajan tehtävä tuo tullessaan.

– Sen tulee aika näyttämään, varmasti katselen toimintaa hieman laajemmalti ja ylempää.

Mäkinen voi muistella tallipäällikkönä viettämiään vuosiaan ylpeydellä. Toyota voitti valmistajien maailmanmestaruuden heti toisella kaudellaan, ja palkintokaappi voi saada lisää täytettä vielä kuluvan syksyn aikana.

Toyota johtaa valmistajien MM-sarjaa kuljettajien pistetaulukossa kaksoisjohdossa viilettävien Elfyn Evansin ja Sebastien Ogierin johdolla.

– Yritetään vielä ottaa ne kaksi mestaruutta tänä vuonna. Se olisi ihan komea tapa lopettaa, Mäkinen hymähtää. Hän on rallihistorian ainoa henkilö, joka on voittanut maailmanmestaruuden niin kuljettajana kuin tallipäällikkönäkin.