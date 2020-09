Tommi Mäkinen jättää Toyotan tallipäällikön paikan – siirtyy uuteen arvostettuun tehtävään

Tommi Mäkinen jättää Toyotan tallipäällikön tehtävät.

Tommi Mäkinen on työskennellyt Toyotan tallipäällikkönä vuodesta 2017.­

Toyotan rallitalli tiedotti tiistaina muutoksista liittyen tallin WRC-toimintaan. Toyotan tallipäällikkönä vuodesta 2017 lähtien toiminut Tommi Mäkinen toimii ensi vuoden alusta lähtien Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantajana.

Tallin tiedotteen mukaan tavoitteena on, että Mäkinen on mukana kehittämässä ”entistäkin parempia autoja”.

Mäkinen siis siirtyy sivuun tallipäällikön tehtävistä ja jatkaa tallissa entistä vaikutusvaltaisemmassa tehtävässä.

– Toyotan WRC-toiminta jatkuu samannäköisenä, mutta jään pois jokapäiväisestä toiminnasta. Olen jatkossa autourheilupuolella neuvonantajana. Muutamme vähän toiminnan luonnetta, Mäkinen kommentoi nimitystä MTV Urheilulle.

Toyota kiittelee tiedotteessa Mäkistä tämän tekemästään työstä tallipäällikkönä.

Mäkinen ja hänen Tommi Mäkinen Racing Oy nostivat Toyota Gazoo Racingin WRC-tiimin rallimaailman huipulle sen jälkeen, kun Toyota palasi MM-sarjaan kaudeksi 2017.

Tallin autot on valmistettu ja kehitetty Suomessa Mäkisen johtamassa Puuppolan autotehtaassa.

Toyota voitti vuonna 2018 valmistajien mestaruuden ja viime vuonna virolaiskuski Ott Tänak voitti henkilökohtaisen mestaruuden.

– Toyota on varma, että asiantuntemuksensa kautta Tommi Mäkinen pystyy avustamaan entistä laajemmin moottoriurheilun saralla, tiedotteessa todetaan.

Mäkisen tuleviksi tehtäviksi mainitaan muun muassa moottoriurheilupuolen strateginen suunnittelu ja kuljettajaohjelmien kehittäminen.

Toyota ottaa hoitaakseen tallin WRC-projektin, jota on aiemmin johdettu Tommi Mäkinen Racing Oy:n kautta.

Tiedotteen mukaan talli aikoo kuitenkin jatkossakin hyödyntää jo olemassa olevia Tommi Mäkinen Racing Oy:n Suomen ja Viron tehtaita ja niiden henkilökuntaa.

– Tavoite on nyt saavutettu, ja on aika siirtyä uusiin haasteisiin Toyotalla. Olemme iloisia, että Toyota päätti nyt suunnitellusti hankkia WRC-toimintamme, jotka olemme rakentaneet yhdessä. Minulle on tärkeää, että toiminnat pysyvät edelleen Jyväskylässä ja Tallinnassa, Mäkinen kertoi.

Tommi Mäkinen, 56, saavutti omalla ralliurallaan neljä maailmanmestaruutta. Hän lopetti ralliuransa vuonna 2003.

Tällä kaudella Toyotan WRC-kuljettajakolmikon muodostavat Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

Evans johtaa MM-sarjaa ennen Ogieria, ja ensimmäistä kauttaan WRC-autolla ajava Rovanperä on neljäntenä.