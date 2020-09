Tommi Mäkisen tallissa on uusi kultapoika – pillastuuko supertähti Sebastien Ogier? ”Täytyy haastatella heitä”

Tommi Mäkisellä on käsissään positiivinen ongelma.

Elfyn Evans on osoittautunut Tommi Mäkiseltä loistovärväykseksi rallin MM-sarjassa. Brittikuljettaja Evans otti sunnuntaina Turkissa kauden toisen ja uran kolmannen MM-osakilpailuvoittonsa.

Toisen polven rallimies Evans toki hyötyi muiden epäonnesta, mutta moottoriurheilussa ei lajin luonteen takia jää juurikaan jossiteltavaa silloin kun kuskit kipuavat palkintokorokkeelle. Laitteet joko kestävät tai sitten ne eivät kestä.

Turkin raskaissa oloissa epäonnea kokivat Evansin Toyota-tallitoveri Sebastien Ogier ja Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville.

Ogier koki keskeytyksen moottoririkon takia ja Neuvillea hidasti ratkaisevasti rengasrikko.

Hyundain Ott Tänak poistui kärkikahinoista jo lauantaina ohjausvian saattelemana.

– En haluaisi periä sijoituksia tällä tavalla, mutta tämä kuuluu ralliin ja etenkin Turkin osakilpailuun. Kaikki tiesivät, että kisa ajetaan raskaissa oloissa ja kuluttavilla teillä, Evans sanoi.

– Tämä ei ole se kaikkien makein voitto, koska ajoni oli melko konservatiivista, mutta tämä on pelin henki, hän jatkoi.

Elfyn Evans (oik.) ja kakkoskuljettaja Scott Martin veivät Turkin MM-rallin voiton.­

Kuten voittajan kommenteistakin kuuluu, Evansin suhtautuminen kilvanajoon on tällä hetkellä kypsää ja tuloksekasta. Tämä on Toyotan tallipomolle Tommi Mäkiselle juuri sitä, mitä hän Evansin pestatessaan tilasikin. Itse asiassa se on jopa enemmän, sillä Evansin nopeus ja varmuus ovat yllättäneet positiivisesti monet.

Hänellä on jo riittävä kokemus menestymiseen ja paineiden sietämiseen. Lisäksi Evans, 31, on vuosi vuodelta hivuttautunut yhä lähemmäksi MM-sarjan terävimmän kärjen vauhtia.

Evans tiedettiin ammattimieheksi, mutta näkikö T. Mäkinen hänessä vielä jotain enemmän?

– No joo. Kyllähän noiden kaikkien poikien tekemisiä on aika tarkkaan tässä tullut viime vuodet seurattua, Mäkinen myhäili Ilta-Sanomille.

Evans johtaa nyt MM-sarjaa 97 pisteellään. Oman arvonsa tunteva suurmestari Ogier on toisena 18 pisteen päässä.

Lähtökohtaisesti ranskalaistähti Ogier on Toyotan ykkösmies, eikä ole tottunut niin sanotusti soittelemaan kakkosviulua. Pitääkö Mäkisen siis pitää jonkinlainen ylimääräinen linjapalaveri loppukauden taktiikoista ja marssijärjestyksestä?

– Täytyy vähän haastatella poikia ja katsoa tilannetta. En kuitenkaan näe suurempaa draamaa tällä hetkellä, Mäkinen vastasi.

Mäkinen ei vielä sunnuntai-iltana tiennyt tarkempaa syytä Ogierin moottorihuoliin.

Tommi Mäkinen aikoo ”haastatella” Sebastien Ogieria ja Elfyn Evansia. Arkistokuva.­

Kalle Rovanperä ajoi Turkissa neljänneksi. Rovanperän, 19, kokemus Turkin tiestön kaltaisista rosoisista oloista on verrattain ohutta WRC-autolla, joten Mäkinen oli tyytyväinen nuorukaisen maltilliseen ja kypsään menoon.

Power Stagella Rovanperä oli kolmas keräten kolme bonuspistettä.

– Kallen meno alkaa olla tosi hyvää kaikenlaisissa paikoissa. Kalle on ottanut oman paikkansa tehokkaasti ja nopeasti. Hän alkaa ajaa pikku hiljaa jo kisojen voitoista, Mäkinen herkutteli.

Kalle Rovanperä loikkasi Toyotallaan Turkin soralla.­

Mäkinen ihasteli myös konkarikuljettaja Sebastien Loebin otteita, vaikka yhdeksänkertainen maailmanmestari ei suomalaispomon joukkoihin kuulukaan.

Loeb, 46, paineli Hyundaillaan niin sanotusti MM-sarjan vierailevana tähtenä kolmanneksi.

– Loeb näytti taas raudanlujaa ammattitaitoa. Piirun verran paremmalla tuurilla voittokaan ei olisi ollut häneltä kaukana. Hän osoitti, että kokemusta tarvitaan, eikä ikä tunnu häntä juurikaan hidastavan.

– Ehkäpä se ihan suurin riskinotto jää Loebilta pois nuorempiin verrattuna, Mäkinen arvioi.

Typistettyä MM-kautta on jäljellä enää kaksi kilpailua. Seuraavaksi kaasutellaan Sardiniassa.

– Se on varmaankin hyvä kisa meille, Mäkinen uskoo.