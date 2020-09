Maailmanmestari Timo Salosen elämäntavassa ja liiketoimissa myllerrystä – ”Ensin katsellaan Ferrareita ja sitten lompakkoa”

Rallilegenda Timo Salosen ”autokirppis” tuli tiensä päähän, ja maailmanmestari ikävöi Espanjaan.

Rallin maailmanmestari Timo Salonen, 68, on totutellut viime aikoina uusiin tuuliin liiketoimissaan ja elämäntavassaan.

Salosen autokaupan asioita on pitänyt järjestellä uuteen uskoon, eikä rallilegenda ole myöskään päässyt nautiskelemaan elosta Espanjan-kodissaan.

Myllerrys alkoi, kun Salonen päätyi maaliskuun lopulla poikkeukselliseen ratkaisuun. Hän tyhjensi liiketilansa Tampereen Nekalassa ja ajatti kaikki myynnissä olleet autonsa Hämeenlinnan Hauhon Pyhäjärven rannalla sijaitsevan luksustalonsa pihaan.

Ratkaisuun vaikutti koronakevään hyydyttänyt automyynti sekä se, että myös autojen saanti Euroopasta oli vaikeutunut koronan takia.

Salosen Nekalan-kaupan vuokrasopimus umpeutui maaliskuun ja huhtikuun vaihteessa. Niinpä Salonen tuumi, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia ratkaisuja ja otti kaikki autot kotiinsa. Nekalassa hän oli myynyt autoja nelisen vuotta.

Nyt maailmanmestarin kotitalon pihalla ollut ”autokirppis” on tullut tiensä päähän.

Salonen hankki hiljattain uuden liiketilan Lempäälästä kauppakeskus Ideaparkin kupeesta.

Salonen käy kauppaa käytetyillä autoilla, pääasiassa hänellä on myynnissä Euroopasta Suomeen tuotuja ajokkeja.

– Pari viikkoa sitten saimme autot ihan uuteen halliin. Ei se meidän oma ole, kun ei sitä eläkeläisenä viitsi enää mitään omia halleja rakennuttaa, eli vuokralle menimme, Salonen kertoo Ilta-Sanomille.

– Kotipihastakin myytiin kesällä toki jotain, mutta eihän ihmiset tuonne keskelle metsää halua toisten kotiin tulla autoja katselemaan. Nyt on taas kunnon myyntitilat ja autot suojassa, hyväntuulinen Salonen jatkaa.

Timo Salonen pisti taas autokauppansa kuviot uusiksi.­

Salosen usko autokauppaan ylipäätään on palailemassa.

– Sellainen tuntuma on, että kesästä lähtien kauppa on normalisoitunut ja meillehän tämä on joka tapauksessa vähän niin kuin uusi alku.

Samassa tilassa Salosen kanssa on muitakin autokauppoja ja autoalan yrityksiä. Lähistöllä on muun muassa Ferrareita ja muita loistoautoja myyvä Luxury Collection Automobiles.

– Ensin katsellaan Ferrareita ja sitten lompakkoa. Sen jälkeen tullaan järkiin ja käännetään nokka kohti Salosen myymälää, Löysä-lempinimestään tunnettu Salonen letkauttaa.

Salonen ajoi parikymmentä vuotta huipputasolla rallia ja voitti maailmanmestaruuden vuonna 1985 legendaarisella B-ryhmän Peugeot 205:llä.

Ennen Peugeot-vuosiaan Salonen kaasutteli pitkään japanilaisen Datsun-Nissanin palveluksessa. Häntä on yleisesti pidetty 1980-luvun alun parhaiten palkattuna rallikuljettajana maailmassa.

Autokauppaa Salonen on kertonut pitävänsä lähinnä harrastuksena. Hän on työskennellyt autokauppiaana pitkään eri jaksoissa ennen ja jälkeen ralliuransa. Myös Salosen isä oli autokauppias.

Timo Salosen ja kakkoskuljettaja Seppo Harjanteen ”konttori” oli täynnä palkintopyttyjä Portugalin MM-rallissa 1985.­

Salosen siviilielämässä on myös ollut myllerrystä. Salonen asuu yleensä osan vuodesta Espanjassa Marjo-vaimonsa kanssa, mutta koronatilanteen takia Fuengirolan kupeessa Mijas Costassa sijaitseva asuinpaikka on ollut pitkään vailla isäntäväkeä.

– Mulla on jo ikävä sinne. Suomessa alkaa tulla tämä pimeä ajanjakso päälle ja tykkäisin kyllä kovasti lähteä Espanjaan.

– Meillä on sellainen suunnitelma, että joulukuun alussa yritämme sinne lähteä. Katsotaan, miten käy, Salonen sanoo.

Koronan takia Saloselta vesittyi myös mieluisa ja perinteinen rallireissu, kun Saksassa järjestettävä Eifel-rallifestivaali peruttiin tältä vuodelta.

Eifel-tapahtumassa ajetaan vanhoilla rallihirmuilla, ja Salonen on Eifelissä saanut käsiinsä tietenkin B-ryhmän Peugeot 205:n.

– Olen ollut sinne joka vuosi tervetullut ja olisin mennyt nytkin, mutta minkä näille mahtaa. Onhan näitä peruutuksia tullut liki joka alalla, Salonen tuumaa.

Tällaisen vastaavan tykin rattiin Timo Salonen olisi taas päässyt Eifel-rallitapahtumassa. Kuvan Peugeot on Juha Kankkusen omistuksessa.­

Viron osakilpailussa taas vauhtiin saatua rallin MM-sarjaa Salonen on seurannut mielenkiinnolla.

– Kalle Rovanperä vetää todella hienosti. Menestystä tulee hänelle väkisinkin, kunhan huono tuuri loppuu. Ilman rengasrikkoa ja aikasakkoa hän olisi ollut Virossakin kärkitaistossa, Salonen sanoo.

MM-sarja on typistynyt tunnetuista syistä tällä kaudella vain seitsemään osakilpailuun. Salosen mielestä tämä on kuitenkin riittävä määrä ralleja seulomaan jyvät akanoista ja piisaa MM-tittelin arvolle.

– Kuskit arvostavat sitä, että erikoiskokeet ovat hienoja ja ajettavia, eivätkä väkisin tehtyjä. Sikäli oli ikävää, että esimerkiksi Jyväskylän ralli jouduttiin perumaan, mutta kyllä seitsemän kisaa on ihan passeli mestarin ratkaisemiseen.