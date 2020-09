Kalle Rovanperä tykitti hurjan pohja-ajan Power Stagelle! Ott Tänak otti kotikilpailunsa voiton

Kalle Rovanperä säväytti Viron MM-rallin päättäneellä pikataipaleella.

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä sijoittui viidenneksi Viron MM-rallissa. Hän voitti kilpailun päättäneen Power Stagen ja nappasi viisi bonuspistettä.

Rovanperä porhalsi viimeisen pikataipaleen pohja-ajan peräti 5,1 sekunnin turvin ennen tallitoveriaan Elfyn Evansia.

Kokonaiskilpailun voittoon ajoi kotikilpailussaan virolainen Hyundai-kuljettaja Ott Tänak.

Järjestäjien haastattelussa Tänak myönsi auliisti, että kotiteillä ajamisesta oli hänelle etua.

Toiseksi kaasutteli yllätysnimi, irlantilainen Hyundai-kuljettaja Craig Breen. Kolmas oli Toyotan suurmestari Sebastien Ogier.

Rovanperälle määrättiin lauantaina minuutin aikasakko. Rangaistus tuli, koska kakkoskuljettaja Jonne Halttunen irrotti auton etuosassa olevan jäähdyttimen suojalevyn kielletyllä alueella.

Lisäksi Rovanperää hidasti lauantaina rengasrikko.

– Epäonnea oli, eikä ollut meidän viikonloppu tämä. Iso kiitos silti tallille, Rovanperä sanoi järjestäjien haastattelussa.

M-Sport-tallin Fordeilla ajavat Teemu Suninen ja Esapekka Lappi kaasuttelivat sijoille kuusi ja seitsemän.

M-Sport-talli ei ole päässyt testaamaan autojaan tauon aikana, ja se tuntui kuljettajien mukaan selvästi ajokkien suorituskyvyssä verrattuna Toyotaan ja Hyundaihin. Lappi valitteli viikonlopun aikana etenkin vetopidon puutetta.

MM-sarjan kärjessä on Ogier, jolla on 79 pistettä. Evans on toisena 70 pisteellään ja 66 pistettä koonnut Tänak kolmantena.

Rovanperä väijyy neljäntenä 55 pisteellään.

Seuraava MM-osakilpailu ajetaan 18.–20. syyskuuta Turkissa.