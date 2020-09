Kalle Rovanperä on jo liki puolen minuutin päässä MM-kotiralliaan johtavasta Ott Tänakista – suomalaistähdelle dramaattinen takaisku!

Viron MM-ralli on vauhdissa

Ott Tänak johtaa Hyundaillaan kotikilpailuaan Viron MM-rallia kolmen ajetun erikoiskokeen jälkeen.

Toisena on irlantilainen Hyundai-kuljettaja Craig Breen, joka on hävinnyt Tänakille 4,4 sekuntia. Kolmantena on Toyota-kuljettaja, britti Elfyn Evans, joka on 6,1 sekunnin päässä Tänakista.

M-Sport-tallin Fordilla ajava Esapekka Lappi jatkaa rallia kuudennelta sijalta. Hän on hävinnyt kärjelle 18,2 sekuntia.

Toyota-tallin nuori tähti Kalle Rovanperä on sijalla kahdeksan. Hänen eronsa kärkeen on jo 27,4 sekuntia. Fordilla kiiruhtava Teemu Suninen on kahdeksantena.

Rovanperä aloitti aamun hienosti kaasuttelemalla pohja-ajan, mutta mutta jäi kisan kolmannella erikoiskokeella rengasrikon takia kärjestä peräti 28,9 sekuntia.

Tänään lauantaina ajetaan vielä kahdeksan erikoiskoetta.