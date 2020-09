Harri Rovanperä kertoo, mitä kummaa Kalle Rovanperä sanoi Etelä-Viron rallissa: ”Siinä loksahti isällä suu auki”

Rallilegenda Juha Kankkunen näkee, että nuori Rovanperä on päässyt kilpailijoidensa ihon alle. Isäänsä Harria Kalle hämmästytti Etelä-Virossa.

Rallin MM-sarjan 2020 neljäs osakilpailu käynnistyy perjantaina Virossa. Yksi MM-osakilpailun suurimmista puheenaiheista on jälleen superlupaukseksi hehkutettu Kalle Rovanperä, joka on jo heti ensimmäisellä WRC-kaudellaan kiilannut väkevästi sarjan kärkikuskien tuntumaan.

Monien asiantuntijoiden mukaan Rovanperä, 19, taistelee Virossa jopa voitosta. Näin näkee esimerkiksi lajin nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen, joka on seurannut jo vuosia jyväskyläläispojan kehittymistä.

– Ilman muuta Kallella on saumoja voittoon. Sen hän näytti jo elokuussa Virossa ajetussa harjoituskisassa, Kankkunen sanoo.

Toyotalla kaasutteleva Rovanperä sijoittui toiseksi tuossa Etelä-Virossa ajetussa rallissa, jonka voitti Hyundain Ott Tänak 13,7 sekunnin marginaalilla.

– Se ralli antoi vahvasti osviittaa tähän MM-kilpailuun liittyen, Kankkunen uskoo.

MM-sarjan kärjessä viilettää tällä hetkellä Tommi Mäkisen johtaman Toyota-tallin ykköskuski Sebastien Ogier (62 pistettä), kakkosena on saman tallin Elfyn Evans (54) ja kolmantena Hyundain Thierry Neuville (42). Rovanperä on 40 pisteellään neljäntenä, takanaan hallitseva maailmanmestari Tänak (38).

– Kalle on vetänyt tällä kaudella jo niin hyvin, että hän on päässyt sarjan kärkikuskien ihon alle. He ovat oikeasti hieman helisemässä pojan kanssa, Kankkunen näkee.

– Kallen vauhti riittää jo MM-tasolla, ja se on tärkein signaali. Mestaruuksia voi voittaa vain, jos oppii käsittelemään riskejä, ja sillä tiellä Kalle on. Häneltä puuttuu vielä jonkin verran varmuutta, mutta se tulee ajamisen kautta.

Nuori sensaatiokuski hämmästyttää myös isäänsä Harri Rovanperää, joka on kaikessa hiljaisuudessa ryhtynyt äskettäin autokauppiaaksi. Takavuosien MM-sarjan vakiokuski lähti osaomistajaksi jyväskyläläiseen autoliikkeeseen (Tasan Autotalo).

– Etelä-Viron rallin sunnuntaisella tauolla Kalle virnisteli rennosti ja sanoi, että ehkä voisi loppupätkillä laittaa kaasun jo lattiaankin. Siinä loksahti isällä suu auki, sillä jo siihen mennessä poika oli mielestäni mennyt huimaa kyytiä, Harri Rovanperä kertoo.

– Tällaiset esimerkit kielivät siitä, että Kalle pystyy jo ajamaan kärkimiesten vauhtia – ja ehkä voittamaankin MM-osakisoja. Kyyti on nuorella miehellä jo sen verran julmaa, että ei siihen ole isällä oikein muuta sanomista. Parempi keskittyä itse vaan autokauppabisnekseen, hän jatkaa hymähdellen.

Kankkunen kertoi mielenkiintoista sisäpiiritietoa Viron MM-rallin alla. Hänen kuulemansa mukaan MM-sarjan kaikkia suunniteltuja loppukauden kisoja ei välttämättä pystytä ajamaan. Saksan MM-ralli peruttiin jo, ja ainakin jossain määrin kysymysmerkkejä saattavat olla myös Belgian ja Turkin MM-osakilpailut.

– Juttelin juuri Tommin (Mäkinen) kanssa aiheesta. Turkissa peruutusuhka tulee siitä, että maa tappelee Kreikan kanssa. Belgiassa puolestaan ongelmana ovat alati lisääntyvät koronatartunnat, Kankkunen selvittää.

– Jos kaikkia loppukisoja ei pystytä ajamaan, tästä tulee todellinen tuurikausi. Tai vaikka kaikki pystyttäisiinkin, niin mestaruuden arvo ei ole sama kuin normaalisti. Silti on hyvä, että sarjaa edes yritetään ajaa. Eteenpäin on aina mentävä.