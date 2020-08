Jari-Matti Latvala avautuu verohelvetistään Jethro Rostedtille tv-ohjelmassa: ”On katsottu, että tuo mies tienaa hyvin, tuolta rahat pois”

Jari-Matti Latvala käväisi Hjallis Harkimon ja Jethro Rostedtin vieraana.

Ralliautoilija Jari-Matti Latvala on keskiviikkona vieraana Hjallis Harkimon ja Jethro Rostedtin isännöimässä Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! -ohjelmassa. Latvala avautui ohjelmassa muun muassa ongelmistaan verottajan kanssa. Ohjelmassa on vieraana myös entinen pääministeri Antti Rinne.

Jari-Matti Latvala ja Antti Rinne olivat Hjalliksen ja Jethron vieraina Sipoossa.

Latvala on ollut viime aikoina kohujen keskiössä monesta syystä. On verohelvettiä, heikosti sujuneita kisoja, tallipaikan menetystä ja eroon ennen häitä päättynyt suhde Maisa Torpan kanssa.

Verottaja on tutkinut Latvalaa kaksi vuotta ja tällä hetkellä kaikki rallikuskin omaisuus on hukkaamiskiellossa. Hän on verottajan kanssa eri mieltä siitä, onko asunut Suomessa vai Monacossa.

– Verottajan mielestä olen ollut Suomessa, omasta mielestäni olen asunut Monacossa ja kotini on ollut Monacossa, Latvala selvittää ongelmiaan.

– Siellä on sellaisia matkustuspäiviä, että olen lähtenyt New Yorkista 23. päivä. Se 23. päiväkin on merkattu Suomi-päiväksi, vaikka olen ollut vasta 24. päivä Suomessa.

Latvala tuskailee ohjelmassa, että on ollut raskasta selvittää tällaisia asioita kisojen välissä. Se on vienyt paljon energiaa.

– Minun on pitänyt selvittää viiden vuoden ajalta joka ikinen päivä, missä olen ollut. On katsottu, että tuo mies tienaa hyvin, tuolta rahat pois.

Latvala pitää verottajalta saamaansa kohtelua epäreiluna ja peräänkuuluttaa oikeudenmukaisuutta. Hän kertoo olevansa huolissaan muiden vastaavassa tilanteessa olevien ihmisten puolesta

– Sitä en Suomessa hyväksy, että ihmiset, minä tai kuka tahansa, joutuvat sellaiseen asetelmaan, että… Ei ihmisellä ole varaa palkata juristia, jos laitetaan sellaiseen asemaan, että määrätään että sinulla on tuollaiset laskut maksettavana. Joku vain joutuu tyytymään, hän tilittää.

Jethro Rostedt jututtaa Jari-Matti Latvalaa.

Jethron kanssa autolla huristellessaan Latvala otti ohjelmassa kantaa myös viime aikojen kohujulkisuuteensa.

– Kohujulkisuus ei ensin ole kiva tunne. Olet tottunut siihen että urheilusuorituksista kirjoitetaan, sitten et olekaan enää urheilija vaan niin sanottu kohujulkkis. Kun lähtee ulos, tulee sellainen pelko, että kukahan ottaa kuvan ja mitähän siellä Seiskassa lukee, hän kuvailee tuntojaan Jethrolle.

Latvalan menetti viime kauden jälkeen tallipaikkansa Toyotalla, mutta hänen oli tarkoitus ajaa tällä kaudella joitakin kisoja Toyotan autolla. Koronvirus kuitenkin sotki suunnitelmat.

Koronan keskeyttämää rallin MM-sarjaa yritetään käynnistää uudelleen Viron MM-rallilla ensi viikolla. Takaiskuja kuitenkin satelee ja tiistaina tiedotettiin Saksan osakilpailun perumisesta.

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! -keskusteluohjelma Nelosella keskiviikkona klo 20.00. Jakso on jo katsottavissa Ruutu+ -palvelussa.

