MM-rallien loppukauden kalenteri vahvistettiin – Tommi Mäkiselle ja Toyotalle kaksi isoa pettymystä

Tommi Mäkinen pelkäsi aiemmin, että MM-rallien kalenteri suosii liikaa Hyundai-kuljettajia.

Toyotan WRC-tallin päällikön Tommi Mäkisen pelot toteutuivat, kun MM-sarjan virallisilla nettisivuilla julkaistiin keskiviikkona kauden kalenteri.

Jo aiemmin Mäkinen oli sanonut, että mikäli MM-sarjaa ajettaisiin sekä Virossa että Belgiassa, suosisi se liiaksi Hyundai-tallia. Hyundain Ott Tänak on sarjan ainoa virolaiskuljettaja ja Thierry Neuville ainoa belgialaiskuljettaja.

– Meillä on jo esimerkiksi Viron ralli, joka on yhden kuljettajan kotikilpailu, ja siitä kenelläkään muulla ei ole samanlaista kokemusta. Jos Ypreskin (Belgia) tulee mukaan, niin sitten on kaksi rallia, jotka ovat suoraan Hyundai-kuljettajien kotikenttää. En ole sataprosenttisen varma, että se on reilua muita kohtaan, Mäkinen harmitteli heinäkuun lopussa.

Keskiviikkona julkaistussa lopullisessa kalenterissa on joka tapauksessa mukana sekä Viron että Belgian osakilpailu.

MM-sarja palaa lähes puoleen vuoteen venyvältä koronavirustauolta Viron rallin merkeissä syyskuun alussa. Kausi päättyy Belgiassa marraskuun loppupuolella.

Belgiassa ei ole koskaan aiemmin ajettu MM-rallia. Sen sijaan formula ykkösiä on ajettu perinteikkäällä Span radalla. Belgian Ypres-rallin viimeinen erikoiskoe ajetaankin juuri Span radalla.

– Ypres on ollut vuosikausi erittäin suosittu osa European Rally Championship -sarjaa. Sen nousu WRC-rallien joukkoon tarjoaa kuljettajille yhden kauden kovimmista haasteista, ja ralli sopii mainiosti kauden päätöskisaksi, sanoi MM-sarjan edustaja Simon Larkin.

Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda (vas.) ja Tommi Mäkinen joutuivat pettymään, sillä Toyota ei pääse esittelemään vauhtiaan Japanin maaperällä vielä tänä vuonna.

Valtava pettymys Toyotalle oli myös Japanin MM-rallin peruuntuminen koronatilanteen vuoksi. Alkuperäisessä kalenterissa kauden viimeinen ralli oli merkattu Belgian sijasta ajettavaksi Japanissa.

MM-sarjaa piti ajaa Japanissa kymmenen vuoden tauon jälkeen, osittain Mäkisen johtaman tallin nostattaman innostuksen myötä.

– Olemme äärimmäisen pettyneitä, että Japanin ralli ei toteudu tänä vuonna pandemian takia. Kiitämme kovasta työstä Japanin viranomaisia, Japanin autoliittoa ja osakilpailun järjestäjätiimiä, lausui Kansainvälisen autoliiton rallipomo Yves Matton.

MM-sarjan nettisivuilla kuitenkin vahvistettiin, että Toyotan kotimaassa ajetaan rallia vuoden päästä.

Ennen koronaviruksen aiheuttamaa seisahdusta MM-rallia ehdittiin ajaa kolme osakilpailua. Hyundain Neuville voitti avauskisan Monte Carlossa. Ruotsin MM-rallissa yllätysvoiton nappasi Toyotan Elfyn Evans ja Meksikossa paras oli Toyotan Sébastien Ogier.

MM-sarjaa johtaa ranskalaiskuljettaja Ogier. Paras suomalainen, Toyotan 19-vuotias Kalle Rovanperä, on neljäntenä.

Kalle Rovanperä on paras suomalainen rallin MM-sarjassa kolmen osakilpailun jälkeen.