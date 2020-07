Tommi Mäkinen valittaa rallin MM-sarjan suunnitelmista – ”En ole varma, että se on reilua”

Tommi Mäkinen pelkää, että Hyundai-talli saa loppukaudella merkittävää etua suunnitellusta kisakalenterista.

Toyotan WRC-tallin päällikkö Tommi Mäkinen uskoo, että Hyundai-kuljettajat Ott Tänak ja Thierry Neuville saavat selkeän kotikenttäedun, kun rallin MM-sarja jatkuu syyskuussa Virossa ja lokakuussa mahdollisesti Belgiassa.

Tänak voitti kotimaansa Viron suurimman rallin viime vuonna ja Neuville on osallistunut jo kuudesti omassa kotimaassaan asvaltilla ajettavaan Ypres-ralliin, joka on ehdolla uudeksi MM-osakilpailuksi.

Mäkisen mielestä MM-sarjaa pitäisi ajaa loppukaudella mieluummin Kroatian asvalttiteillä kuin Belgiassa.

– Kroatia on kilpailu, jota juuri kukaan ei ole ajanut, ja olisi reilumpaa ajaa se, Mäkinen sanoi DirtFish-sivuston mukaan.

– Meillä on jo esimerkiksi Viron ralli, joka on jo yhden kuljettajan kotikilpailu, ja siitä kenelläkään muulla ei ole samanlaista kokemusta. Jos Ypreskin tulee mukaan, niin sitten on kaksi rallia, jotka ovat suoraan Hyundai-kuljettajien kotikenttää. En ole sataprosenttisen varma, että se on reilua muita kohtaan.

– En ole täysin tyytyväinen näihin uusiin ralleihin, mutta okei sitten, jos se on ainoa mahdollisuus, Mäkinen tuumi.

Lokakuun alkuun suunnitellusta Ypres-rallista tulee MM-osakilpailu, jos Turkin rallia joko aikaistetaan viikolla tai sitä ei ajeta lainkaan.

Tällä kaudella on ajettu vasta kolme MM-rallia. Seuraava osakilpailu pyritään ajamaan Virossa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Toyotan ranskalaistähti Sebastien Ogier on MM-johdossa kahdeksan pisteen erolla tallikaveriinsa Elfyn Evansiin. Kolmantena on Neuville ennen Kalle Rovanperää ja Tänakia.

Tallien sarjassa Toyota on 21 pistettä edellä toisena olevaa Hyundaita.