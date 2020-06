Jari-Matti Latvalaa ei palkattu uuteen työhön – kuljettajan pesti meni norjalaiselle

Pirelli päätyi värväämään Andreas Mikkelsenin.

Rengasvalmistaja Pirelli on palkannut norjalaisen Andreas Mikkelsenin testikuljettajakseen, käy ilmi WRC:n verkkosivuilta.

Näin ollen työ meni Jari-Matti Latvalalta sivu suun.

Mikkelsenin ja Latvalan lisäksi ehdolla Pirellille olivat britti Kris Meeke ja uusiseelantilainen Hayden Paddon.

– Andreas on kokenut kuski, joka on tunnettu kovasta ammattitaidostaan ja hyvästä tuntumastaan renkaisiin. Saamme hänestä sekä suorituskykyä että luotettavuutta samassa paketissa. Sehän on aina isoin haaste rallissa, Pirellin rallitallin johtaja Terenzio Testoni sanoi.

Pirellin kiikarissa oli WRC-autot tunteva kuljettaja, jolla ei ole vakituista pestiä MM-sarjaan täksi kaudeksi.

Mikkelsen aloittaa testit Sardinian seudulla Italiassa heinäkuun puolivälissä sekä asvaltilla että soralla.

Italialaisvalmistaja toimittaa renkaat rallin MM-sarjaan kausina 2021–2024.