Kalle Rovanperä pääsee vihdoin takaisin ralliauton rattiin!

Tommi Mäkisen johtama Toyotan WRC-talli ajaa ensi viikolla kolmen päivän mittaisen testirupeaman Suomessa, kertoo DirtFish-sivusto.

Testaaminen on ollut rallin MM-sarjan talleille jälleen mahdollista kesäkuun alusta lähtien. Tallien tekemä sopimus sallii jokaiselle tiimille neljä testauspäivää.

Testeihin osallistuvat DirtDishin mukaan kaikki tallin kolme kisakuljettajaa, eli Sébastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

– Haluan nähdä heidät kaikki jälleen, siitä on ollut pitkä aika. Halusimme ottaa mukaan kaikki kuljettajat, jotta voimme muistuttaa heille, mistä ajamisessa on kyse, Mäkinen sanoi Dirtfishin mukaan.

Rallin MM-kautta ehdittiin ajaa kolmen osakilpailun verran, ennen kuin se keskeytyi koronan takia. Sen jälkeen MM-kalenteriin on tullut useita perumisia ja muutoksia.

Viimeisimpänä tällä viikolla ilmoitettiin Walesin rallin peruuntumisesta. Seuraava kalenterista löytyvä kilpailu on Turkin ralli, joka on tarkoitus ajaa 24.–27. syyskuuta.

Kisojen käydessä vähiin koko MM-sarjan kohtalo on tämän kauden osalta vaakalaudalla.

– Tilanne on uskomaton. Kuinka onkaan mahdollista että tämä juttu (koronavirus) on aiheuttanut näin paljon vahinkoa kaikille? Se on ihmeellistä, mutta menemme nyt eteenpäin tässä omituisessa ajanjaksossa, Mäkinen totesi.

Kolmen ajetun osakilpailun jälkeen Ogier johtaa MM-sarjaa ennen tallikaveriaan Evansia. Rovanperä on pisteissä neljäntenä, väliin mahtuu Hyundain Thierry Neuville.