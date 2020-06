Kimi Räikkösen ex-rallivalmentaja pitää F1-tähden paluuta ralliin liki varmana: ”Ja WRC-autolla ajaa ihan saletisti”

Kimi Räikkösen ralliseikkailu saa todennäköisesti jatkoa. Näin sanoo Ilta-Sanomille Räikköstä rallissa valmentanut Tapio Laukkanen.

F1-maailmanmestari Kimi Räikkönen palaa vielä ajamaan rallia ja hyvin todennäköisesti MM-tasolle. Näin uskoo Räikkösen rallivalmentajana toiminut Tapio Laukkanen.

Räikkönen, 40, tunnetaan äärimmäisen intohimoisena rallimiehenä. Hän aloitti rallissa kilpailemisen vuonna 2009 ollessaan vielä Ferrarin F1-tallissa. Kun Räikkösen uran ensimmäinen Ferrari-pesti päättyi kauden 2009 jälkeen, siirtyi suomalaistähti ajamaan vakituisesti rallin MM-sarjaan kahden vuoden ajaksi.

Paluusta F1-sarjaan tuli totta vuonna 2012, mutta kiinnostus rallia kohtaan on säilynyt. Räikkönen sanoi jo F1-paluunsa yhteydessä, että hän haluaisi yhä ajaa rallia. Hän on myös useasti sen jälkeen todennut, että ralli on yhä mielessä – tämän suuntaista puhetta on kuultu myös tänä vuonna.

F1-kuljettaja Kimi Räikkönen on intohimoinen rallimies.

Omalla urallaan Suomen ja Britannian mestaruudet voittanut Tapio Laukkanen, 50, toimi Räikkösen rallivalmentajana silloin, kun suomalaistähti päätti lähteä kokeilemaan rallia reilut kymmenen vuotta sitten. Lajin sisäpiiriin kuuluva Laukkanen sanoo, että Räikkösen intohimo rallia kohtaan on edelleen vahva. Hän toteaa olevansa liki varma, että Räikkönen palaa rallipoluille.

Laukkanen myös tuumaa, ettei Räikköselle riittäisi pelkkä nautiskelu vaan alle pitäisi saada huipputason auto.

– Rallin ajaminen kiinnostaa Kimiä varmasti. Uskon hänen tulevan taas mukaan, kun formulahommat jäävät, Laukkanen sanoo.

– Ja WRC-autolla ajaa ihan saletisti, jos jotain rallissa ajaa. Ei hän lähde alemman kategorian autolla enää mihinkään niin sanotusti vain ajelemaan.

Kimi Räikkönen ralliauton ohjaimissa Meksikossa 2010.

Laukkanen pitää Räikkösen paluuta rallin MM-osakilpailuihin täysin mahdollisena.

– Se on sitten toinen asia, että riittäisikö perheellisellä miehellä aika ja mielenkiinto täyden MM-sarjan ajamiseen, mutta intohimoa rallia kohtaan on ihan varmasti.

– Miksei hän voisi ajaa myös MM-sarjassa? Hänen markkina-arvonsa on yhä ihan hirveä ja taas kerran tullaan siihen, että Kimin mukaan tuleminen tekisi myös MM-sarjalle erittäin hyvää.

Tapio Laukkanen voitti omalla ralliurallaan Britannian ja Suomen mestaruudet. Arkistokuva RAC-rallista 1995.

Toyotan WRC-tallin nykyinen pomo Tommi Mäkinen on Räikkösen ystävä ja Toyotan tallissa urheilutoimenjohtajana työskentelevä Kaj Lindström Räikkösen entinen kartturi.

Tommi Mäkinen Racing tuotti Räikkösen ralliseikkailun alkutahdit täysihoitona loppuvuodesta 2008 ja alkuvuodesta 2009. Se oli aikaa, jolloin Mäkisen ansiokkaasta Toyotan WRC-projektista vasta uneksittiin.

Ja kun rallit oli ajettu, löytyi Räikkönen Puuppolasta Mäkisen saunan lauteilta. Ferrarin silloinen ykköstähti Räikkönen oli myös kunniavieraana, kun Mäkinen avasi uudet toimitilansa Puuppolassa kesällä 2009.

Tätä taustaa vasten Räikkösen mahdollisen rallipaluun nopein ja todennäköisin reitti näyttäisi selvältä – latu näyttäisi olevan ainakin jossain määrin auki Toyotalle.

Toisaalta kaikki on spekulaatiota niin kauan, kun Räikkönen haluaa ajaa F1-sarjassa ja saa omasta mielestään houkuttelevia tarjouksia autourheilun kuninkuusluokasta.

Tallipomo Mäkinen ei suoralta kädeltä tyrmää ajatusta Räikkösen ajamisesta jossain vaiheessa Toyotalla, muttei lähde myöskään hehkuttamaan asiaa sen enempää.

– Tilanteesta riippuen sitä pitää katsoa, että miten kalustoa löytyisi. Ainahan sitä voi asioita keskustella ja katsastella, mutta eipä tästä Kimin kanssa ole ollut puhetta, Mäkinen kuittasi IS:lle.

Toyotan tallipomo Tommi Mäkinen on Kimi Räikkösen ystävä.

Tommi Mäkinen Racingilla aikoinaan työskennellyt Laukkanen ei myöskään spekuloi Räikkösen ja Toyotan mahdollisella yhteistyöllä. Yleisellä tasolla Laukkanen sanoo uskovansa, että Räikköselle järjestyisi ainakin yksittäisiin ralleihin WRC-auto, jos tämä sitä haluaisi.

– Kimillä on markkina-arvoa ja sponsoripuolta siihen varmaan sitten tulisi. En usko, että hän viitsii omasta pussistaan kaikkea ruveta makselemaan.

– Mutta ei Kimi ralliin leikkimään lähde. Hän on sellainen mies, että jotain pitää saada myös aikaiseksi, ja kilvanajossa hänellä on kunnianhimoa valtavasti.