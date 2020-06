Toyotan rallipomo Tommi Mäkinen kertoi Ilta-Sanomille tunnelmistaan kuultuaan Suomen MM-rallin perumisesta.

Järjestäjät ilmoittivat keskiviikkona Suomen MM-rallin perumisesta tältä kesältä. Toyotan MM-rallitallin pomo Tommi Mäkinen kuuli perumisesta Ilta-Sanomilta.

Pitkän linjan rallimies Mäkinen otti uutisen tyynenä, mutta pettyneenä vastaan.

– Tämä on erittäin huono uutinen. Ei mahda mitään, ei mahda mitään. Olihan tämä tietysti aika pitkälti odotettavissa, että näin tässä voisi käydä, Mäkinen huokasi.

Vallitsevalle tilanteelle ei voi tietenkään kukaan mitään, mutta miten näet tämän suomalaisten ralliperinteiden ja koko rallikansan kannalta?

– Tällä on iso vaikutus Keski-Suomelle ja rallille ylipäätään. Tämä on valtava menetys kaiken kaikkiaan.

– Tilanne nyt vain on se mikä se on. Sen kanssa on vain elettävä ja mentävä eteenpäin. Uskotaan, että tilanne helpottaa jossain vaiheessa, Mäkinen tuumi.

Mäkisen johtaman Toyota-tallin täytyy nyt käydä läpi tilannetta tykönään. Se ei kuitenkaan Mäkisen mukaan heilauta tiimin toimintaa mitenkään erityisesti.

Mäkisen mukaan talli on ollut koronaviruksen takia joka tapauksessa odottavalla kannalla viime ajat.

Suomen MM-ralli oli määrä ajaa elokuun alussa. Alkuperäisessä kalenterissa Uuden-Seelannin ralli olisi syyskuun alussa. Sen jälkeen kalenteriin on merkitty Turkin MM-osakilpailu syyskuun loppupuolella.

– Lähtökohtahan on ollut jo melko pitkään odottava, eli se, että mistä tämä kausi nyt saataisiin taas käyntiin. Saattaa olla, että nykytiedon valossa Uudessa-Seelannissakaan ei päästä kilpailemaan. Olisiko se sitten Turkki, jossa ajettaisiin. Eihän sitä tiedä, Mäkinen pohdiskeli.

Mäkinen kuitenkin mainitsee, että Toyotan rallitallissa ollaan joka tapauksessa valmiina, kun seuraavasta kilpailusta saadaan päätöksiä ja vahvistuksia.

– Kaikki valmistelut on tehty siten, että meillä on valmius käytännössä kaikkeen. Olisi se sitten ollut Neste ralli tai sitten mikä tahansa muu ralli. Me elämme sen mukaan, kun ilmoituksia saadaan, Mäkinen painotti.

Mäkisen mukaan koko Toyotan MM-rallitallin väki on edelleen töissä.

– Olemme saaneet pidettyä kaikki ihmiset töissä normaalisti. Tietysti aika paljon väkeä on nyt lomallakin. Pidetään lomia ja etätyöskentelyä on meneillään, Mäkinen kertoo.