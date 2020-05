Verottaja karhuaa Jari-Matti Latvalalta hurjaa pottia! Pelkästään viivekorkojen osuus on huima

Ilta-Sanomat selvitti, kuinka isoa jäännösverosummaa verottaja vaatii rallimies Jari-Matti Latvalalta.

Rallitähti Jari-Matti Latvalan taistelu verottajaa vastaan on kirvoittanut keskustelua sen jälkeen, kun Ilta-Sanomat paljasti viime viikolla verokarhun ulosmitanneen Latvalan omaisuutta usean miljoonan euron edestä. Ulosmittattu on hänen kiinteistöjään ja autojaan.

Ulosmittaus on suoritettu maksusuunnitelman vakuudeksi. Se tarkoittaa, että ulosmitattu omaisuus muutetaan myynnillä rahaksi vain, jos velallinen ei maksa velkaa sovitussa määräajassa. Jos velka maksetaan, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle.

Nyt vyyhdistä on selvinnyt lisää uutta tietoa. IS on saanut useammalta sisäpiirilähteeltä vahvistuksen tiedolle, jonka mukaan verottajan Latvalalta vaatima jäännösveropotti on yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa.

Latvala, 35, ei halunnut kommentoida tietoa tarkemmin, mutta sanoi sen olevan ”oikeansuuntainen”.

Jari-Matti Latvalan kiista verottajan kanssa on yhä kesken.

Verottajan velkojen vakuudeksi pyytämä ulosmittaus koskee muun muassa Latvalan Helsingin-taloa, jonka hän osti 595 000 eurolla vuonna 2016. Velkojen vakuudeksi pyydetty ulosmittaus koskee myös mökkejä ja arvokkaita autoja.

Ulosottorekisterin mukaan Latvalalla on noin 4,8 miljoonan euron jäännösverot maksamatta. Viime viikolla rallitaituri kertoi maksaneensa jo ”huomattavan summan” – tiettävästi ainakin kokonaisuudessaan veronsa vuodelta 2018. IS:n tietojen mukaan Latvalan maksama summa on noin 1,4 miljoonaa euroa.

– Vaikka asian käsittely on kesken ja olen verottajan kanssa suureksi osaksi eri mieltä vaateista, olen tehnyt mahdollisuuksieni mukaan maksusuorituksia osoittaakseni kuuliaisuutta asiassa. Juuri siksi yllättikin, että haluttiin ylipäätään tällainen ulosmittaus tehdä, MM-sarjassa kolmesti hopealle kaasutellut Latvala selvitti IS:lle tuolloin.

Asiakirjoista selviää, että verottajan yhä karhuamasta 4,8 miljoonasta eurosta lähes miljoona euroa koostuu viivekoroista, toisin sanoen tienaamattomasta rahasta. Korkojen osuutta voi pitää huomattavana.

– En ole tehnyt mitään laitonta, Latvala alleviivasi viime viikolla.

Jari-Matti Latvala oli vielä viime vuonna Toyotan tehdastallin vakituinen kisakuljettaja.

Käytännössä Latvalan omaisuutta ei voi prosessin aikana myydä tai siirtää eteenpäin. Hänen varallisuuttaan on nyt toisin sanoen miljoonien edestä ulosotossa ”kanissa” siihen asti, kunnes kiista on lopullisesti ratkaistu.

– Nyt varojeni siirtämisestä verottajan vakuudeksi aiheutuu minulle ylimääräistä vaivaa, mikä ei tietysti tunnu kivalta. Kun ollaan eri mieltä verojen määrästä, verottajan vaatimukset halutaan turvataan rutiininomaisesti. Minua on kohdeltu tässä kuin ketä tahansa Suomessa kohdeltaisiin, Latvala jatkoi.

– Tämä vuodesta 2018 lähtien käyty taistelu on ylipäätään tuntunut erittäin raskaalta. Haluan kuitenkin saada oikeutta, ja siksi asian käsittely jatkuu.

Kiistassa on kyse siitä, että Latvala ja verottaja ovat erimielisiä vielä viime kaudella MM-sarjaa täysipainoisesti kiertäneen rallitähden asumiskuvioista.

Latvala on vuodesta 2009 lähtien asunut Monacossa ja ollut Suomeen rajoitetusti verovelvollinen. Verottaja ei kuitenkaan ole vakuuttunut, että rallitaituri olisi vuosina 2014–2018 ollut riittävästi vuorokausia ulkomailla välttääkseen ansiotuloverojen maksun Suomeen.