Verottaja päätti hakea rallikuski Jari-Matti Latvalalta ulosmittaukseen kiinteistöjä ja autoja.

Rallitaituri Jari-Matti Latvalan ja Verohallinnon välisessä kiistassa on tapahtunut uusi käänne. Ilta-Sanomien tietojen mukaan verokarhu on hakenut ulosmittausta Latvalan omaisuuteen usean miljoonan euron edestä – niin hänen kiinteistöjään kuin autojaan.

Ulosmittaus on suoritettu maksusuunnitelman vakuudeksi.

Tämä tarkoittaa, että ulosmitattu omaisuus muutetaan myynnillä rahaksi vain, mikäli velallinen ei maksa velkaa sovitussa määräajassa. Jos velka maksetaan, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle.

Käytännössä Latvalan omaisuutta ei voi prosessin aikana myydä tai siirtää eteenpäin. Latvalan, 35, varallisuutta on toisin sanoen miljoonien edestä ulosotossa ”kanissa” siihen asti, kunnes kiista on lopullisesti ratkaistu.

IS tavoitti puhelimitse MM-sarjassa kolmesti hopealle kaasutelleen Latvalan, joka vahvistaa tiedon.

– Joo, näin on tapahtunut. Minulta on nyt ulosmitattu paitsi kiinteistöjä myös autoja. Tämä tuli itselleni yllätyksenä, ja on pakko sanoa, että myös hämmästelen tätä ratkaisua, Latvala sanoo.

– Toisaalta kyse on lähinnä verottajan pyytämästä rutiinitoimenpiteestä. Näinhän se toimii usein tällaisissa kiistanalaisissa tapauksissa.

Verottajan päätös yllätti Latvalan.

Latvala ja verottaja ovat erimielisiä vielä viime kaudella MM-sarjaa täysipainoisesti kiertäneen rallitähden asumiskuvioista.

Latvala on vuodesta 2009 lähtien asunut Monacossa ja ollut Suomeen rajoitetusti verovelvollinen.

Verottaja ei kuitenkaan ole vakuuttunut, että rallitaituri olisi asunut ja työskennellyt vuositasolla riittävästi ulkomailla pysyäkseen ansiotuloverotuksen ulkopuolella.

– Kuten olen aikaisemminkin kertonut, verottaja on selvittänyt verotustani useilta vuosilta ja päätös verottajan puolelta on nyt tehty. Olen valittanut verottajan ratkaisusta ja asia on käsittelyssä. Koska olen valittanut asiasta, verottajan päätöksen perusteella on normaalikäytännön mukaisesti tehty maksua turvaavia toimenpiteitä Suomessa ulosottoviranomaisen toimesta, Latvala sanoo.

– Kun ollaan eri mieltä verojen määrästä, verottajan vaatimukset halutaan turvataan rutiininomaisesti. Minua on kohdeltu tässä kuin ketä tahansa Suomessa kohdeltaisiin.

Kiista koskee Latvalan verotusta vuosista 2014–2015 alkaen. IS:n tietojen mukaan verottaja vaatii Latvalalta useiden miljoonien eurojen suuruista summaa, ja korkoineen kokonaissaldo voi olla jopa 5–6 miljoonaa euroa.

Latvala ajoi kilpaa Ruotsin MM-rallissa helmikuussa.

Tuosta potista Latvala kertoo jo maksaneensa ”huomattavan summan” – tiettävästi ainakin kokonaisuudessaan veronsa vuodelta 2018.

– Vaikka asian käsittely on kesken ja olen verottajan kanssa suureksi osaksi eri mieltä vaateista, olen tehnyt mahdollisuuksieni mukaan maksusuorituksia osoittaakseni kuuliaisuutta asiassa. Juuri siksi yllättikin, että haluttiin ylipäätään tällainen ulosmittaus tehdä, Latvala selvittää.

– En ole tehnyt mitään laitonta. Nyt varojeni siirtämisestä verottajan vakuudeksi aiheutuu minulle ylimääräistä vaivaa, mikä ei tietysti tunnu kivalta. Tämä vuodesta 2018 lähtien käyty taistelu on ylipäätään tuntunut erittäin raskaalta. Haluan kuitenkin saada oikeutta, ja siksi asian käsittely jatkuu.

IS:n asiantuntijalähteisiin perustuvan arvion mukaan Latvalan palkka Toyotalla oli vähintään 1–1,5 miljoonaa euroa vuodessa, ja lisäsi rallissa kuskeille maksetaan aina huomattavia menestysbonuksia.