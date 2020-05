Muistatko Juuso Pykälistön? Entinen rallikuski lentää nyt lääkärihelikopteria – tehnyt yllättävän havainnon pelastustöissään

Juuso Pykälistön lopullinen läpimurto rallin huipulle jäi tekemättä. Nyt hän lentää lääkärihelikopteria.

Juuso Pykälistö, 44, lyö luurin korvaan, kun Ilta-Sanomista soitetaan. Pykälistöllä on kuitenkin erittäin hyvä syy käytökseensä: hän on lentämässä lääkärihelikopteria.

Pykälistö on entinen rallikuljettaja, joka kilpaili MM-sarjassa enimmäkseen 2000-luvun alussa. Hän ajoi liki kolmisenkymmentä MM-osakilpailua. Parhaaksi tulokseksi MM-sarjassa jäi kahdeksas sija Citroënilla Sardiniassa 2005.

Vuosina 2004–2006 Pykälistö toimi Citroënin testimiehenä, mutta vakituista kisakuskin paikkaa ei koskaan herunut.

Testityöt ja Pykälistön mahdollisuudet kisakuskin paikan nappaamiseen vähenivät radikaalisti, kun testaamiseen tuli rajoituksia ja useat tehdastallit häipyivät samoihin aikoihin MM-sarjasta.

Lopullinen läpimurto lajin absoluuttiselle huipulle jäi Pykälistöltä tekemättä, vaikka yksittäisiä väläytyksiä uralla nähtiinkin.

– Ei ollut enää mitään mahdollisuutta jatkaa, kun ei ollut säkissä omaa tai jonkun taustavoiman rahaa uusien näyttöpaikkojen maksamiseen. Se oli selkeä juttu - piti etsiä uusia haasteita elämään.

– Silti en missään tapauksessa kadu rallihommia. Onneksi yritin. Se oli hieno ja opettava reissu kaiken kaikkiaan. Tekisin sen uudestaankin, Pykälistö sanoo Ilta-Sanomille.

Juuso Pykälistö hymyili Suomen MM-rallin testeissä 2004.

Ralliuran tyssättyä Pykälistö kouluttautui helikopterilentäjäksi. Neljä viime vuotta hän on toiminut lääkärikopterin lentäjänä tukikohtanaan Tampere-Pirkkalan lentokenttä. Tätä ennen hän lensi muun muassa kuvauskopteria Suomen MM-rallissa.

Juuso Pykälistö lensi Helsinki-Vantaan lentokentän yllä 2010.

Nurmijärvellä asuvan Pykälistön mukaan lääkärikopterille tulee normaalioloissa noin kahdeksan tehtävää vuorokaudessa. Pykälistö on valmis avustamaan potilaan hoidossa, mutta lähtökohtaisesti hänen ainoa tehtävänsä on lentää kopterilla turvallisesti.

– Lentäminen ja rallin ajaminen ovat tietynlaista riskinhallintaa kumpikin. Yksi iso ero on siinä, että onnettomuus ei ole nykyisessä työssäni missään tapauksessa hyväksyttävää, kun taas rallissa ulosajoja voi joskus tulla, vaikka ei sitä sielläkään hyvällä katsota, Pykälistö pohtii.

Pykälistön yksi päivystysvuoro kestää yleensä 48 tuntia. Koronan takia päivystyksiä on tehty myös 24-tuntisina.

Päivystyksen ajan hän on täydessä valmiudessa Tampere-Pirkkalan lentoasemalla. Hänen mukaansa lentäjille on järjestetty kodinomainen tila, jossa muun muassa levätään ja syödään.

– Ryhmäämme kuuluu lääkäri ja ensihoitaja. Viisi minuuttia hälytyksestä, niin me olemme ilmassa, Pykälistö kertoo.

Pykälistö arvioi, että koronavirustilanteen aikana hälytystehtävät ovat vähentyneet.

– Ihmisten liikkuminen ja yleinen aktiivisuus ovat rajoitusten takia vähentyneet, joten tapaturmatkin ovat vähentyneet. Kyllä se on näkynyt tehtävien määrässämme, hän perustelee.

Juuso Pykälistö tutki renkaita Sardinian MM-rallissa 2004.

Rallissa Pykälistö on ollut yhä mukana ajamalla MM-sarjassa M-Sport-tallin Fordilla kisaavan Teemu Sunisen etuautoa asfalttiralleissa. Aiemmin hän toimi Vauhdin Maailma -lehdessä erilaisten menopelien testikuljettajana.

– Lehtimiehen hommat jäivät muutama vuosi sitten, Pykälistö kertoo.

– Sunisen Teemun apuna on ollut tosi mukava olla. Minulla säilyy kosketus ralliin ja yhteistyö Teemun kanssa on sujuvaa, sillä hän on kunnianhimoinen ja tarkka kaveri. Viimeksi olin niissä hommissa Monte Carlossa kauden avauskisassa, mutta nythän ei sattuneesta syystä tiedä varmasti, koska MM-asfalttiralleja taas ajetaan, Pykälistö tuumaa.