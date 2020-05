Kalle Rovanperälle tuli yllättävä pulma – ”Vähän huonoon saumaan sattui”

Kalle Rovanperä kertoo Ilta-Sanomille ajavansa simulaattorilla mieluummin rataa kuin rallia, mutta nyt sekään ei onnistu.

Koronaviruksen takia rallin MM-sarja on ollut jäissä ja testirajoitukset ovat estäneet WRC-autolla ajamista.

Toyotan nuori tähtikuljettaja Kalle Rovanperä, 19, kertoo ajavansa yleensä melko paljon simulaattorilla. Koronatilanteen vallitessa Rovanperä on ollut kuitenkin sikäli huonossa tilanteessa, että hänen uusi simulaattorinsa ei ole vielä valmistunut.

Rovanperä on ajanut simulaattorilla viimeksi tammi-helmikuun vaihteessa.

– Vähän huonoon saumaan sattui, ettei ole ollut simulaattoria käytössä. Ei se nyt erikoisen paljon harmita, mutta toki tylsäähän se on. Varmasti mukavaa hommaa sitten kun taas pääsee siihen käsiksi, Rovanperä kertoi Ilta-Sanomille.

Rovanperän simulaattori ei ole siitä tavanomaisimmasta päästä. Hänen mukaansa simulaattorin kokoaminen on viivästynyt, koska laitteen kaikki tarvittavat osat eivät ole vielä tulleet.

– Se ei ole valmis kaupan paketti, vaan sen osat on tilattu erikseen eri paikoista. Se on suunnilleen sellainen, jota nuo virtuaalikisoihin osallistuvatkin käyttävät, hän kertoo.

– Se pitää kuitenkin sanoa, että en varsinaisesti ole mikään simulaattorien asiantuntija, Rovanperä toteaa vaatimattomaan sävyyn.

Rovanperä paljastaa, ettei hän aja simulaattorilla ”hirveästi” rallia, vaan ensisijaisena kiinnostuksen kohteena on rata-ajo.

– Totta kai jotain DiRT Rallya tulee jonkin verran ajettua, mutta radalla ajan enimmäkseen, ja silloin ajan melko paljon Assetto Corsaa.

Mikä on mielestäsi paras rallipeli?

– Ehkäpä Richard Burns Rally on yhä yksi mielenkiintoisimmista, mutta kenties hauskin ja helpoin pelata on uusin DiRT Rally. Sitä porukka ainakin paljon pelaa.

Kalle Rovanperä on rallin superlahjakkuus.

Kun myös simulaattorihommat ovat sattuneesta syystä jäissä, on Rovanperä pitänyt ajotuntumaa yllä driftingiä ajaen.

Driftingissä tavoitteena on ajaa sivuluisussa mahdollisimman näyttävästi ja nopeasti koko radan leveyttä hyödyntäen. Koronatauon aikana Rovanperälle on jäänyt aikaa myös drifting-autojen rakenteluun.

Fyysisestä kunnostaan Rovanperä on pitänyt huolta lenkkeilemällä ja erilaisia lihaskuntoharjoitteita tehden.

Hänellä on käytettävissään kotona Puuppolassa kuntosalihuone, mutta harjoitukset Rovanperä on tehnyt pääasiassa ulkona. Harjoitteita Rovanperä on tehnyt osin myös henkilökohtaisen kuntovalmentajan kanssa.