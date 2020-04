Ari Vatanen huolestui koronakriisissä leviävästä ajattelusta – ”Ihmiset nielaisevat tällaisessa tilanteessa helposti syötin”

Tänään vuosia täyttävä entinen poliitikko ja rallimestari Ari Vatanen toivoo ihmisten tajuavan, kuinka merkittävä asia kaupankäynti on yhteiskunnille.

Rallin maailmanmestari ja entinen europarlamentaarikko Ari Vatanen täyttää tänään 68 vuotta.

Vatanen on seurannut huolestuneena koronaviruspandemian aiheuttamaa maailmanlaajuista kriisiä farmillaan Kaakkois-Ranskassa Provencessa.

Ranska kuuluu koronaviruksen pahimmin kurittamiin valtioihin. Maassa on jo lähes 23 000 covid-19-tautiin liittyvää kuolemantapausta ja yli 160 000 varmennettua tartuntaa.

Vaikka tilanne on erityisen akuutti Vatasen pitkäaikaisessa asuinmaassa, suurinta huolta entinen europarlamentaarikko (1999–2009) kantaa jo maailman tulevaisuudesta. Vatasen mielestä koronaviruskriisi on herättänyt huolestuttavaa keskustelua.

– On alettu puhua, että tällaisen globaalin kriisin seurauksena täytyy vähentää maailmankauppaa tai jopa alkaa panna rajoja kiinni. Että alettaisiin harjoittaa protektionismia. Se on vastuutonta puhetta, Vatanen huokaa.

– Ei hyvänen aika, se olisi kaikkein pahinta, mitä voisimme tehdä! Ihmiset nielaisevat tällaisessa tilanteessa helposti syötin, kun pelotellaan, että tämä oli nykymenolla väistämätöntä, pahoja pöpöjä tulee maailmalta ja että globalisoituminen täytyisi nyt pysäyttää.

Vatanen sanoo viittaavansa myös degrowth-ajattelijoiden mielipiteisiin. He suhtautuvat talouskasvuun kriittisesti mm. sen ympäristövaikutusten takia. Vatasen mukaan tällainen ajattelu saa kriisin keskellä helposti jalansijaa.

Ari Vatanen pyrki Kansainvälisen autourheiluliiton FIA:n puheenjohtajaksi vuonna 2009. Hän hävisi äänestyksen Jean Todtille.

Eurooppalaiseksi suomalaiseksi itseään kutsuvan Vatasen mukaan ainoa keino parantaa absoluuttista hyvinvointia maailmassa koronakriisin jälkeenkin on vahvistaa talouskasvua, globalisaatiota ja globaaleita instituutioita entisestään.

– Tuomitsemme köyhät maat köyhyyteensä, jos lopetamme heiltä ostamisen. Se on uutta rasismia.

Vatanen siis toivoo, että Suomeen tilataan jatkossakin kilpailukykyisiä hyödykkeitä vaikka toiselta puolelta maapalloa.

– Se saa minut kiihtymään, jos esimerkiksi Nairobissa vaaditaan noudattamaan suomalaisia työ- ja ympäristösääntöjä. Emme voi vaatia köyhiltä rikkaiden maiden ehtojen täyttämistä. Kauppaa käymällä autamme heidän elämäänsä eteenpäin, ja heidän sääntönsä paranevat käsi kädessä elintason nousun myötä.

– Seuraan läheltä 450 lapsen koulua Nairobin Korogochon slummissa. Lapsista puolet on orpoja, ja vain 20 prosenttia perheistä voi maksaa viiden euron kuukausikoulumaksun. Siellä ei koululakkoilla, vaan lapset tulevat päivän aterian toivossa kouluun.

Vatasen mukaan nykyhetki on dramaattinen osoitus siitä mitä tapahtuu, kun teollisuus, kansainvälinen kauppa ja kokonaiset kansantaloudet sakkaavat hetkeksikin.

– Meille syntyy työttömyyttä ja köyhyyttä, mutta ihmisperheemme laitimmaisille se merkitsee nälänhätää.

Vatasen mielestä seuraukset olisivat samanlaiset eikä kriisistä toivuttaisi, jos yritysten toimintamahdollisuuksia jatkossa rajoitettaisiin pystyttämällä tullimuureja tai muita kansainvälistä kauppaa vaikeuttavia säännöksiä.

– Toivon, että tämän kriisin myötä heräisimme ja tajuaisimme, mikä on kaupankäynnin merkitys yhteiskunnalle, ja kuinka vaarallista talouskasvun supistamisesta puhuminen on. Kasvuhan on työn tuottavuuden lisäämistä eli resurssien tuhlauksen vähentämistä. Talouskasvu antaa köyhimmillekin toivoa paremmasta.

Vatanen kertoo mieltävänsä ne puheenvuorot myrkyllisiksi, joissa koronaviruspandemia on kytketty ilmastonmuutokseen ja viruksen leviämistä on pidetty ”välttämättömänä merkkinä” sille, että ihmisten on nyt totaalisesti muutettava tottumuksiaan mm. liikkumisen, kansainvälisen kaupan ja kulutuksen suhteen.

Vuonna 2009 Vatanen aiheutti kohun ilmastonmuutosta koskevilla lausunnoillaan sanomalla mm. että ihmisten vaikutusta ilmastonmuutokseen on liioiteltu. Nyt hän ei halua puhua ilmastonmuutoksesta mutta toteaa:

– Hyvinvoinnin rakentamisesta syntyy väistämättä päästöjä. Emme kuitenkaan voi pyrkiä hiilijalanjäljen vähentämiseen tuotantoa rajoittamalla vaan sitä tehostamalla, Vatanen sanoo ja viittaa esimerkiksi entisestään parempien ja ilmastoystävällisempien lentokoneiden rakentamiseen.

– Ajatelkaamme Suomen hätkähdyttävää kehitystä sotien jälkeen. Se luotiin kovalla työnteolla, kuusipäiväisellä työviikolla ja teknologian kehityksellä.

Ari Vatanen voitti Jyväskylän suurajot Peugeotilla vuonna 1984. Apukuljettajana oli Terry Harryman.

Vatanen pelkää, että koronakriisiin reagoidaan tavalla, joka hänen mielestään aiheuttaisi maailmaan entistä enemmän köyhyyttä, jota entinen poliitikko pitää kaikista suurimpana ongelmana.

– Köyhyyden kitkeminen tarkoittaa eliniän kasvua.

Vatanen ei ole enää mukana politiikassa. Hän tekee omien sanojensa mukaan ”kaikennäköisiä autourheiluun ja autoiluun liittyviä keikkoja yleisötapahtumiin”. Ne ovat toki nykytilanteen vuoksi jäissä.

Ari Vatanen valittiin Euroopan parlamenttiin vuonna 1999 Kokoomuksen listoilta. Hän on toiminut myös Viron autourheiluliiton johtajana.

Suomen tilannetta Vatanen on seurannut tyytyväisenä.

– Täytyy nostaa hattua nuorelle pääministerille Sanna Marinille, joka on selvinnyt painajaismaisesta tilanteesta kunnialla. Näyttäisi, että Suomen tiukka linja on toiminut hyvin.