Kalle Rovanperä saa suitsutusta MM-rallitallin tekniseltä johtajalta – yksi osa-alue häkellyttää: ”Hän on selvästi erityinen”

Kalle Rovanperän tekninen osaaminen on tehnyt ralliväkeen vaikutuksen.

Rallilegenda Tommi Mäkisen johtaman Toyota Gazoo Racingin tekninen johtaja Tom Fowler on seurannut vaikuttuneena Suomen nousevan rallitähden Kalle Rovanperän kehittymistä.

Fowler kehuu 19-vuotiaan Toyota-kuskin olevan teknistiedollisesti hyvin valveutunut ottaen huomioon hänen nuoren ikänsä.

– Olen ollut mukana kaikissa tämän kauden testeissä ja olin todella vaikuttunut, miten hän on lähestynyt niitä, etenkin Meksikossa, Fowler kommentoi rallin MM-sarjan WRC:n sivuilla viitaten Rovanperän tapaan työskennellä.

– Hänen antamaansa palautetta odottaisi sellaiselta, jolla on 10 vuotta enemmän kokemusta ja hänen odotuksensa (testistä) olivat juuri oikealla tasolla.

Fowler kuvailee, miten tallin teknisen tiimin tehtävä on valmistella olosuhteet kutakin starttia varten siten, ettei kuskin tarvitse murehtia tai huolehtia säädöistä vaan tämä voi keskittyä pelkkään ajamiseen.

– Ajattelimme tämän olevan meidän hommamme, mutta kun hän tuli testeihin, hän oli tehnyt sen kaiken jo meille. Hän on selvästi erityinen, ja hänen starttinsa vuoteen on ollut sitä myös. On helppo sanoa, että olemme hyvin innoissamme siitä, mitä on vielä edessä, Fowler selitti.

Rovanperän debyytti rallin pääsarjassa on ollut huomattavan vahva. Hän majailee MM-sarjassa vajaan kolmen kisan jälkeen neljäntenä.

Jyväskyläläinen ajoi uransa toisessa MM-rallissa Ruotsissa helmikuussa sensaatiomaisesti kolmanneksi napaten samalla ensimmäisen pääsarjan palkintopallisijan.

MM-sarjan jatkosta ei ole vielä tietoa. Meksikon ralli keskeytettiin koronapandemian takia, ja toistaiseksi tilanne on jo pakottanut kansainvälisen autourheiluliitto FIA:n perumaan ainakin Argentiinan, Portugalin ja Italian MM-rallit.