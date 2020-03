Meksikon MM-rallin voittaneelta Sebastien Ogierilta napakka kannanotto: ”Tätä rallia ei olisi pitänyt koskaan edes ajaa”

Kuusinkertainen rallin maailmanmestari Sebastien Ogier ei jaksanut innostua koronavirustragedian keskellä ajetun Meksikon MM-rallin voitosta.

Rallin maailmanmestaruuden kuudesti peräkkäin (2013–18) vallannut Sebastien Ogier voitti ennätystä sivuavasti Meksikossa ajetun MM-rallin jo kuudennen kerran.

Toyotalle täksi kaudeksi siirtynyt Ogier toi samalla Toyotalle sen rallihistorian ensimmäisen voiton Meksikossa.

Voitto oli Ogierille myös ensimmäinen Toyotan ratissa.

Historiallisista saavutuksista huolimatta Ogier ei paljon jaksanut iloita voitostaan.

Keskellä maailman koronavirustragediaa ajettu Meksikon MM-ralli lyhennettiin jo järjestäjien päätöksellä kolmella EK:lla, ja se päättyi ennen sunnuntain erikoiskokeita.

Ogierin mukaan siinäkin oli rutkasti liikaa.

– Tämä voitto tuntuu täysin erilaiselta verrattuna muihin, koska tätä rallia ei olisi koskaan pitänyt edes ajaa! Ihmishenkien turvaamisen pitää tulla ennen kaikkia muita – ehdottomasti myös ennen kilvanajoa! Jos me asetamme fanit täällä vaaraan, tällä voitolla ei ole arvoa, Ogier kirjoitti kirvokkaasti Twitter-tilillään.

Toyota Racingin virallisilla sivuilla Ogier oli sanoissaan hivenen maltillisempi mutta ei siltikään pystynyt nauttimaan voitostaan täysillä.

– Tämä on ollut hyvä viikonloppu. Tämä oli outo voitto, ja tätä on vaikea juhlia näissä oloissa. Kiitokset tiimille, he tekivät fantastisen työn tänä viikonloppuna. Auto oli täysin virheetön, luotettava ja nopea koko viikonlopun ajan. Nämä ovat hyvät pisteet MM-sarjaa ajatellen, Ogier sanoi Toyota Racingin tiedotteessa.

Rallin MM-sarjaan tulee nyt kahden kuukauden tauko, koska ohjelmassa ollut Argentiinan ralli on peruttu. Seuraava osakilpailu ajetaan tällä tietoa 21.–24. toukokuuta Portugalissa.

Meksikon MM-sarjan tulokset:

1) Sebastien Ogier, Ranska, Toyota 2.47.47,6

2) Ott Tänak, Viro, Hyundai –27,8

3) Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen Suomi, Ford –37,9

4) Elfyn Evans, Britannia, Toyota –1.13,4

5) Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, Suomi, Toyota –2.20,5

6) Pontus Tidemand, Ruotsi, Skoda –10.29,3

Esapekka Lappi keskeytti, koska auto syttyi palamaan kilpailun seitsemännellä erikoiskokeella.

Kuljettajien MM-pistetilanne: 1) Ogier 62, 2) Evans 54, 3) Thierry Neuville, Belgia 42, 4) Rovanperä 40, 5) Tänak 38, 6) Suninen 26, 7) Lappi 24... 17) Jari Huttunen 1.

Valmistajien MM-pistetilanne: 1) Toyota 110, 2) Hyundai 89, 3) Ford 65.