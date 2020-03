Koronavirus ei hidasta MM-rallia – Ott Tänak siirtyi kärkeen Meksikossa, Teemu Suninen toisena

Hyundain Ott Tänak piti nopeinta vauhtia Meksikon MM-rallin jatkuessa perjantaina.

Ott Tänak hurjasteli peräti 10,3 sekunnin eron toiseksi tulleeseen Toyotan Sebastien Ogieriin 31,45 kilometrin mittaisella El Chocolaten erikoiskokeella.

Fordin kuljettajista Teemu Suninen oli erikoiskokeen kolmas ja pidon puutetta valitellut Esapekka Lappi neljäs. Toyotan Kalle Rovanperä piti kuudenneksi nopeinta vauhtia.

– Se oli ok pätkä meille, vaikka rytmin kanssa oli hieman hankaluuksia, etenkin loppua kohti, Suninen kertoi erikoiskokeen maalissa.

Kokonaistilanteessa Tänak pomppasi ykköseksi 10,6 sekunnin erolla Suniseen. Kolmantena on Ogier. Lappi on rallissa viidentenä ja Rovanperä kuudentena. Rallia kahden lyhyen erikoiskokeen jälkeen johtanut Hyundain Thierry Neuville on nyt neljäntenä.

Meksikossa kaasutellaan Suomen aikaa perjantaina vielä neljä erikoiskoetta.