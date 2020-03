Kommentti: Tämän takia Kalle Rovanperä on moottoriurheilumaailman kuumin nimi – yhteen lauseeseen kiteytyy paljon ihmepojasta

Kalle Rovanperän menestys ei ole sattumaa, kirjoittaa toimittaja Tuomas Arkimies.

Kysymys ei ole enää siitä, tuleeko Kalle Rovanperästä rallin maailmanmestari.

Kysymys kuuluu, että koska se tapahtuu.

Rohkeimmat povaavat Rovanperälle, 19, maailmanmestaruutta jo kuluvalla kaudella – ellei koronavirusuhka sotke koko sesonkia.

Tukea Rovanperän pikaiselle menestymiselle on tullut myös arvovaltaiselta taholta. Kaksi kertaa MM-tittelin omalla urallaan napannut Marcus Grönholm uskoo, että Rovanperällä on mahdollisuus ottaa maailmanmestaruus heti tulokaskaudellaan MM-sarjan pääluokassa WRC:ssä.

Mestaruuden nappaaminen ei ole missään tapauksessa helppoa. Moottoriurheilussa täytyy olla toimivat ja nopeat ”kamppeet” – muuten menestyksestä on turha haaveilla.

Ainakin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Rovanperän Toyota on erittäin kilpailukykyinen, voittaja-auto siis.

Etukäteen ajateltuna Rovanperällä on oiva mahdollisuus MM-osakilpailuvoittoihin Jyväskylässä, Sardiniassa ja Portugalissa. Portugalin ja Sardinian osakilpailut ovat teknisesti ajettavampia kuin huippuvauhtinen Jyväskylä, jossa Rovanperän uskotaan kiitävän karkuun ainakin valtaosalta MM-sarjan kärkimiehistä.

Suomen osakilpailua hidasvauhtisemmissa Portugalin ja Sardinian kisoissa Rovanperä on vahvoilla liki maagisen autonkäsittelytaitonsa ansiosta.

Entäs vauhti asfaltilla?

Täysin uusia ralleja Rovanperälle MM-sarjan 2020 kalenterissa ovat Uuden-Seelannin ja Japanin osakilpailut sekä Safari-ralli. Mainitut kilpailut tosin ovat käytännössä uusia kaikille nykypolven kuljettajille, joten ne voi myös nähdä iskun paikkoina Rovanperälle.

Varsinkin Uuden-Seelannin osakilpailu sopinee Rovaperälle mainiosti.

Kalle Rovanperä on hämmästyttänyt monesti kypsyydellään.

Rovanperän asfalttivauhti WRC-autolla on vielä kysymysmerkki. Asfaltilla ajaminen WRC-ajokilla vaatinee vielä totuttelua. Suomalaisten rallifanien ei pidä siis masentua, jos Rovanperä aluksi häviää kestopäällysteellä keskieurooppalaisille tähtikuljettajille.

MM-sarjan avauskilpailussa Monte Carlossa ajettiin toki asfalttiteitä, mutta Monte on niin erityislaatuinen kilpailu, ettei sen perusteella voi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä Rovanperän potentiaalista pikitiellä. Monte Carlossa kun on kuivan asfaltin lisäksi tarjolla jäätä, loskaa, lunta, mutaa ja märkää asfalttia.

Elämäntapa

Eniten opeteltavaa Rovanperällä on WRC-auton aerodynamiikkaan ja aktiiviseen tasauspyörästön keskilukkoon liittyvissä asioissa. WRC-auton kehittyneen aerodynamiikan ansiosta hän voi ajaa mutkiin ja kaarteisiin entistä kovemmilla vauhdeilla. Toisaalta myös jarrutusmatkoja täytyy arvioida uudelleen.

Ruotsin MM-rallin perusteella Rovanperä on päässyt kiinni edellä mainituista asioista todella rivakasti. Niin huimaa vauhtia hän ajoi kilpailun viimeisen erikoiskokeen nopealla osuudella. Sellaista ei voi tehdä, ellei ole jo jonkin sortin ymmärrystä ajokkinsa suorituskyvystä ja äärirajoista.

Myös nuotti vaikutti osuvan napakasti. Tämä lupaa erittäin hyvää loppukautta ajatellen. Rovanperä jahtaa lisää menestystä ja arvokkaita MM-pisteitä, kun kausi jatkuu tällä viikolla Meksikossa.

MM-unelman toteutumisen aikataulun arvuuttelun ohella Rovanperän kohdalla on aiheellista kysyä, että miten tämä on mahdollista? Miten 19-vuotias voi liki olemattomalla WRC-kokemuksella päihittää painetilanteessa kaikki muut?

Vastaus piilee siinä, että Rovanperä on valmistautunut tähän hetkeen käytännössä koko elämänsä.

Toisen polven WRC-kuljettaja Rovanperä ohjasi WRC-autoa Harri-isänsä sylistä jo kaksi ja puolivuotiaana Suomen MM-rallin testeissä vuonna 2003.

Kalle Rovanperä Harri-isänsä kanssa Peugeot’n rallitesteissä vuonna 2003.

Vaikka isä ei ole Kallea suoraviivaisesti autoiluun patistellut, on selvää, että hänen merkityksensä pojan polulla on suuri. Pikku-Kalle kun seurasi rallin ammattilaisena työskennelleen isänsä touhuja äärimmäisen tarkasti. Hän oppi muun muassa vasemman jalan jarrutuksen isäänsä tarkkailemalla jo pikkupoikana.

Liikkuvien laitteiden kanssa touhuaminen on ylipäätään ollut nuoremmalle Rovanperälle luontevaa aivan pikkupojasta lähtien.

Lisäksi Rovanperän pihasta löytyi sattuneesta syystä Kallelle aina jokin menopeli, millä saattoi kokeilla ja hioa omia taitojaan.

Totta kai kyse on myös resursseista ja mahdollisuuksista, joita lapselle ja nuorelle voi tarjota. Ihan kaikkien tallissa ei ole ralliautoa, jolla 8-vuotias voisi ajaa sataaviittäkymppiä ajoharjoitteluradalla.

Ihan kaikkien perheessä isä ei voi myöskään istua vieressä ja antaa vuosien kokemuksella vinkkejä ralliteiden nuotituksesta.

Mutta Rovanperän perheessä ralli on ollut elämäntapa. Siellä on pukattu F-ryhmän Toyota Starlet trailerille ja lähdetty viettämään viikonloppua ajoharjoitteluradalle siinä kun jossain muussa perheessä on tungettu pelikassit farmariauton takaluukkuun ja suunnattu kohti jäähallia.

Tätä on lahjakkuus

Nyt Kalle Rovanperä on lahjakkuuden, uutteran harjoittelun ja johdonmukaisen urasuunnitelman ansiosta yksi koko moottoriurheilumaailman kuumimmista nimistä.

Kalle itse on todennut, ettei ole vielä sellaiseen ajokkiin istunut, jossa olisi jollain tapaa epävarma tunne. Se on lausahdus, johon kiteytyy paljon hänestä.

Lisäksi Rovanperä on supernopea oppimaan. Sen Rovanperä on todistanut monesti – hän on tehnyt nopeasti tulosta jokaisella autolla, joka eteen on tuotu.

Nopea sopeutuminen ja rivakka oppiminen ovatkin juuri sitä paljon puhuttua lahjakkuutta! Ja sitä tulevalla maailmanmestarilla piisaa yllin kyllin.