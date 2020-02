Kommentti: Kalle Rovanperä on sensaatio, mutta Tommi Mäkisellä on toinenkin ässä hihassaan – brittikuski virittelee jättiyllätystä

Elfyn Evans on onnistunut mainiosti kauden ensimmäisissä MM-ralleissa.

Toyotan Elfyn Evans onnistui muokkaamaan ajotyyliään voittavaan suuntaan, kirjoittaa Tuomas Arkimies.

Kalle Rovanperä on rallin MM-sarjan suuri sensaatio, mutta hänen walesilainen tallitoverinsa Elfyn Evans ei ole jäänyt yllättävyydessä juurikaan huonommaksi.

Lähtökohta tähän kauteen Tommi Mäkisen johtamassa Toyotan rallitallissa oli se, että ranskalaistähti Sebastien Ogier tavoittelee maailmanmestaruutta ja Evans kerää varmalla ajolla kaikki saatavilla olevat pisteet tallien MM-sarjassa Rovanperän ajaessa omaa (erittäin kovaa) vauhtiaan WRC-tulokaskauttaan.

Alkukauden kisojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että Evans on Toyotan ykkösmies ja taistelee tällä kaudella jopa kuljettajien maailmanmestaruudesta.

Miten tähän on sitten tultu?

Ensinnäkin Evans, 31, on sopivan ikäinen ottaakseen vastuuta ja menestymään. Hän on ajanut liki 90 MM-rallia, joten kokemusta on jo riittävästi.

Toyotalle tullessaan hänellä oli jo tilillään yksi MM-osakilpailuvoitto, joten sekin oli pois päiväjärjestyksestä hoidettu asia.

Lisäksi Evans saapui Toyotalle äärimmäisen motivoituneena – se nähtiin heti ensitesteistä lähtien. Evans oli valmis kovaan työntekoon ja janoaa menestystä. Hän näkee tilaisuutensa koittaneen.

Evans on myös tarpeeksi nöyrä ottaakseen vinkkejä ja neuvoja vastaan. Talvitesteissä Toyotan johto oli sitä mieltä, että Evans ajaa liian aggressiivisesti ja hukkaa siksi aikaa.

Aggressiivisuus tarkoitti tässä yhteydessä sitä, että Evansin auton perä luisteli liikaa. Hän yritti mennä turhan kovalla vauhdilla kaarteisiin, jolloin ulostulo mutkasta vei liian kauan. Kello ei tykännyt.

Evans ryhtyi muokkaamaan ajotyyliään toivottuun ja tässä tapauksessa voittavaan suuntaan. Se nähtiin Ruotsin MM-rallissa, jossa hän päästeli upeaan voittoon niin sanotusti keula edellä.

Evansin meno Ruotsissa oli siistin ja itsevarman näköistä.

Tämä jos mikä oli ammattimiehen työnäyte. Ajotyylin muokkaaminen kun ei välttämättä ole täysin yksinkertainen juttu.

Toyotan WRC-ajokki etenee rivakasti Elfyn Evansin näpeissä.

Evansin menestyksen yhteydessä esiin on putkahtanut myös Toyotan rallitallin pääsuunnittelijan Simon Carrierin nimi. On uumoiltu, että Evansilla ja Carrierilla olisi jokin maaginen yhteys Toyotan WRC-auton hiomisessa nimenomaan Evansille sopivaksi.

Tallin sisäpiiristä tihkuneiden tietojen mukaan Carrierin osuus juuri Evansin menestyksessä ei ole kuitenkaan mikään ratkaiseva tekijä, vaikka britit kirjaimellisesti samaa kieltä puhuvatkin, eikä Carrierin saavutuksia Toyotan kehitystyössä sovi väheksyä.

Carrier on ensisijaisesti suunnittelupuolella, eikä hän siksi ole tapahtumapaikoilla niin sanotusti kattamassa pöytää juuri Evansin hyväksi.

Varmaa kuitenkin on, että Toyota on erittäin kilpailukykyinen – etenkin Elfyn Evansin käsittelyssä.