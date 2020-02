Kalle Rovanperä kertoo Ilta-Sanomille kohutun videon taustat ja yksityiskohdat.

Kalle Rovanperä, 19, mykisti uroteollaan Ruotsin MM-rallissa. Hän tykitti upean pohja-ajan rallin viimeisellä erikoiskokeella ja nousi kokonaiskilpailussa kolmanneksi ohi ranskalaisen supertähden Sebastien Ogierin.

Rovanperä tiedettiin superlahjakkuudeksi. Hän on silti hämmästyttävän nopeasti lunastamassa niitä suuria odotuksia, joita hänen nuorille harteilleen on asetettu. Rovanperä on nyt kuumimpia nimiä koko moottoriurheilun maailmassa.

Ensimmäisiä kertoja Rovanperästä kohistiin jo kymmenisen vuotta sitten, kun Youtubeen ilmestyi video hänestä pikkupoikana ralliauton ratissa.

Youtubessa julkaistussa videossa Rovanperän kerrotaan olevan kahdeksanvuotias. Hän ajaa videolla F-ryhmän takavetoisella Toyota Starletilla. Videolla on kuvaa sekä auton sisältä että ulkoa. Siinä mennään soralla, lumella, jäällä ja asfaltilla.

Yllä oleva, Kalle Rovanperän Youtube-kanavalla vuonna 2012 julkaistu video on katsottu yli 420 000 kertaa.

Kalle Rovanperä kertoo Ilta-Sanomille, että videolle on poimittu materiaalia noin vuoden ajanjaksolta, joka alkaa loppusyksystä 2008.

Kallen meno videolla on todella näyttävää ja rivakkaa. Julkaisuaikanaan video herätti jopa epäilyksiä siitä, ajaako autoa todellisuudessa Kallen Harri-isä, joka teki mittavan uran rallin ammattilaisena.

– Muistan kun sellaisia puheita ja epäilyksiä oli. Ei se toisaalta mikään ihmekään ollut, että porukka epäili. Oli se ihan hauskaa, kun naureskelimme epäilyksille siitä, etten muka itse siinä ajaisi, Kalle Rovanperä tuumi.

Pieneltä ulosajoltakaan ei videon perusteella säästytty. Kuvamateriaalissa Starlet on juuttunut keulastaan lumipenkkaan, ja Kalle pohtii auton vieressä tilannetta miettiliäänä.

– Tuohon aikaan tuollaisia ”peruspenkkoja” tuli melkein joka toisella kierroksella. Iskä sieltä sitten sai hinailla autoa irti, Kalle naurahtaa.

Videossa näkyy myös se, että Kalle käyttää jo pikkupoikana vasemman jalan jarrutusta. Rovanperät ovat kertoneet, että Kalle oppi vasemman jalan jarrutuksen isäänsä seuraamalla.

Videon hurjimmat kohdat lienevät soratieosuudelta, jolla Kalle painaa Starletilla useassa kohtaa niin sanotusti kahva edellä. Soratien vierellä kasvaa melko isoja puita. Videon jää- ja lumiosuuksilla ajouraa reunustavat korkeahkot lumipenkat, jotka tarjoavat ainakin osittaista suojaa mahdollisen ulosajon sattuessa.

– Metsäinen soraosuus on Lievestuoreen ajoharjoitteluradan takaa. Siellä käytiin monesti. Lumipätkistä osa on Leviltä Levi Rally Centeriltä ja osa on Vanttauskoskelta SnowRallyRingsiltä, Rovanperä kertoo.

Kalle Rovanperä ja yksi lapsuuden Toyota Starleteista kuvattuna syksyllä 2017 Puuppolassa. Kyseessä ei ole sama auto kuin mainitulla videolla.

Videolla olevaa sinistä Toyota Starletia ei Rovanperien tallista enää löydy. He hankkivat sittemmin toisen Toyota Starletin ralli- ja ajoharjoittelukäyttöön. Se on punainen.

– Kaadoin videolla näkyvän sinisen Starletin Vanttauskoskella alle 10-vuotiaana. Ei se mennyt mitenkään pahaan kuntoon, mutta kori oli sen verran vanha ja ajettu, että ostettiin toinen Starlet. Sen sinisen Starletin kori makasi takapihallamme varmaan kahdeksan vuotta, mutta iskä myi sen muutama vuosi sitten.

Kalle Rovanperä arvioi, että hän ajoi nostalgisella videolla parhaimmillaan noin 150 km/h:n vauhtia.

– Ehkä se Starlet tuon 150 kulki pisimmillä suorilla. Sen moottori oli 1600-kuutioinen. Tehoa siinä oli ehkä noin 160–170 hevosvoimaa, Rovanperä toteaa.

Nykyisin Rovanperä on japanilaisjätti Toyotan tehdastallin tähtikuljettaja. Hän on siirtynyt lahjakkuuden, uutteran harjoittelun ja johdonmukaisen urasuunnitelman ansiosta F-ryhmän Starletin puikoista laskelmoitujen välivaiheiden kautta Toyota Yaris WRC:n rattiin.

– Hauskoja ja lämpimiä muistoja noista videolla näkyvistä ajoista tulee mieleen.

Videon eri versioita on katsottu Youtubesta liki kaksi miljoonaa kertaa.

– Onhan se ihan siistiä, että video tuntuu edelleen porukkaa kiinnostavan, Kalle Rovanperä sanoo.