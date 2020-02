Managerilegenda ylistää Kalle Rovanperää – ainutlaatuinen lahjakkuus on yhdessä asiassa ”helvetin hyvä”

Manageri Timo Jouhkin mielestä Kalle Rovanperä on erityisen lahjakas sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin.

Kalle Rovanperän kolmas sija ja erikoiskoevoitto olivat Ruotsin rallin kuumimpia puheenaiheita sunnuntaina. 19-vuotiaasta tuli kertaheitolla MM-sarjan nuorin palkintopallille noussut kuljettaja ja nuorin erikoiskokeen voittaja.

Puuppolalainen on tiedetty jo vuosien ajan lajin superlahjakkuudeksi, mutta pikainen nousu WRC:ssäkin huipulle yllätti jopa kuljettajan oman isän Harrin.

Rovanperän manageri Timo Jouhki oli mielissään suojattinsa suorituksesta.

– Aivan ainutlaatuinen suoritus ikämielessä. Töitä on tehty jo pitkään ja harjoiteltu tätä varten. Tämä on ollut tietyllä tavalla odotettavissa. Se, että tämä tuli näin nopeasti on aivan huikea suoritus, ja pidän eritoten power stagen voittoa aivan uskomattomana juttuna, puhelimitse tavoitettu Jouhki kertoi Ilta-Sanomille.

Jouhki muistuttaa, että Rovanperä oli lähellä jopa lyödä maailmanmestari Ott Tänakin. Virolainen sijoittui toiseksi Rovanperän edelle. Kaksi moottorin sammumista kilpailun alkupuolella heikensi suomalaisen loppuaikaa tuntuvasti.

Jouhkin mukaan Ruotsin rallin tuloksessa näkyy pitkä, suunnitelmallinen työ nuoren kuljettajan uran eteen. Aina, kun uusi haaste on tullut eteen, Rovanperä on ottanut sen nopeasti haltuun. Niin nytkin.

– Kyvyt ovat olleet tiedossa jo jonkin aikaa. Kysymys on ollut siitä, että mihin mennessä hänellä on riittävästi kokemusta ja ajokilometrejä. Kalle on aivan ainutlaatuinen lahjakkuus ja helvetin hyvä sopeutuja.

– Lyö hänelle millaisen työkalun vaan alle, niin tulosta tulee.

Merkki hyvästä sopeutumiskyvystä nähtiin myös kauden avauskilpailussa Monte Carlossa, jossa Rovanperä oli viides. Monten ralli on tunnetusti yksi kauden haastavimmista, koska olosuhteet ovat niin vaihtelevat. Sieltä manageri ei odottanut paljoa, mutta lopputulos oli mainio.

Ruotsista Jouhki uskalsi odottaa palkintopallisuoritusta ”normaalioloissa” eli lumen keskellä, mutta kisa muuttuikin lähes kokonaan soraralliksi, kun tiet olivat osin sulia leudon talven jäljiltä.

– En asettanut varsinaisesti mitään aikarajoja tai pitkän aikavälin odotuksia tälle kaudelle, vaan paljon riippuu siitä, millaisissa oloissa kilpailu ajetaan. Seuraavan kilpailun Meksikossa pitäisi sopia Kallelle hyvin. Uskon, että se on saman tyyppinen kuin tämä kisa Ruotsissa. Kalle on ajanut siellä kerran aiemmin R5-autolla.

Menopelistä menestys ei näytä olevan kiinni. Toyota-kuskit Rovanperä, Elfyn Evans ja Sebastien Ogier ovat sijoittuneet kahdessa avauskilpailussa kaikki viiden parhaan joukkoon. Ruotsissa Evans voitti, Rovanperä oli kolmas ja Ogier neljäs.

Ainoastaan Hyundai-kuski Tänak löi kiilan Toyota-joukkoon Ruotsissa. Hän ja tallikaveri Thierry Neuville ovat Tommi Mäkisen tallin kovimmat haastajat alkukauden perusteella.

– Näyttää siltä, että kärki hieman kaventuu tuossa mielessä. Kallen menestys ei jää menopelistä kiinni. Auto on varmasti ihan huippu. Ogier on ajanut odotetusti, tallin muut kuljettajat ovat ylittäneet itsensä.