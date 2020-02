Kalle Rovanperä löi mestarille luun kurkkuun – myhäili sensaatiomaisen suorituksen jälkeen: ”Tämä menee historiankirjoihin!”

Kalle Rovanperä oli sunnuntain juhlittu sankari Ruotsin MM-rallissa.

Kalle Rovanperä ylsi viikonloppuna Ruotsin MM-rallissa sensaatioon.

Vasta 19-vuotias suomalaiskuljettaja oli rallissa neljäntenä, kun hän starttasi kisan viimeiselle erikoiskokeelle sunnuntaina. Hänen tallikaverinsa, kuusinkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier oli vaivaiset 0,5 sekuntia Rovanperää edellä ennen kokonaistilanteessa.

Rovanperä löi Likenäsin erikoiskokeella mestarille luun kurkkuun. Suomalainen tykitti kisan päätöserikoiskokeelle pohja-ajan – uransa ensimmäisen WRC-luokassa. Ogier jäi Rovanperän ajasta 3,9 sekuntia.

Näin Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttunen pääsivät palkintopallille suihkuttamaan kuohujuomaa.

– Tämä menee historiankirjoihin! Ensimmäinen palkintopallisija WRC-luokassa toisessa kisassamme! Rovanperä kirjoitti Twitter-tilillään.

Rovanperä hallitsi viimeisen erikoiskokeen vaikeat olosuhteet mestarillisesti.

– Olosuhteet olivat tosi vaikeat, hirveät ja vaativat, mutta onnistuimme hyvin ja tuli tosi hieno aika. Fiilis on hyvä, ja se parani huomattavasti viimeisellä pätkällä, Rovanperä sanoi Ylelle.

– On kyllä upea fiilis. Tuntuu aina paremmalta, kun palkintosija tulee kunnon kilvanajolla. Muutamia virheitä mahtui viikonloppuun, mutta vauhtimme oli koko ajan hyvää, Rovanperä sanoi STT:lle.

Tommi Mäkisen johtamassa Toyota-tallissa ajava Rovanperä on aloittanut kauden väkevästi. Monte Carlossa hän oli viides ja Ruotsissa meno parani entisestään.

– Kallen suoritus oli ihan käsittämätön. Hän ihan lensi sen viimeisen pätkän läpi. Pitää muistaa, että Kalle ajoi tuon pätkän ensimmäistä kertaa urallaan. Muut ovat ajaneet sitä jo vuosia, Toyotan tallipomo Tommi Mäkinen hehkutti.

– Nyt on helpompi jatkaa kautta, kun on kaksi hyvää tulosta alla. Siitä saa itseluottamusta ja pystyy ajamaan paineettomasti. Seuraavaksi on edessä sorakisoja. Niistä ei tällä autolla ole kokemusta. Varmasti tulee vielä niitä vaikeitakin hetkiä, Rovanperä sanoi.