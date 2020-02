Harri-isä liikuttui kyyneliin, kun Kalle Rovanperä teki rallihistoriaa – ”Ei poika paljoa kuvia kumarrellut”

Harri Rovanperä äimistyi siitä, miten nopeasti hänen poikansa tuli sinuiksi WRC-auton kanssa.

Likenäsissä Ruotsissa sataa. Juuri nyt vihmova vesisade ja kova tuuli eivät haittaa Harri Rovanperää. Hänen poikansa Kalle Rovanperä on juuri ajanut Ruotsin MM-rallissa kolmanneksi.

Suoritus on historiallinen, sillä 19-vuotias Rovanperä on nuorin koskaan rallin WRC-luokassa palkintokorokkeelle yltänyt kuljettaja. Kaiken lisäksi kyseessä on vasta uran toinen MM-ralli, eli kokemusta kovimmista menopeleistä ei ole paljon.

Sanojaan hakevalle ja nieleskelevälle isälle ei tee tiukkaa myöntää, että tippa tuli linssiin, kun Rovanperä varmisti sunnuntain ainoalla erikoiskokeella kolmossijan nousemalla ohi kuusinkertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin.

– On tullut kyyneliä silloin ja vähän jälkeenkin. Eivät silmät ole vesisateen takia kosteana, puhelimitse Ruotsissa tavoitettu Rovanperä kertoo Ilta-Sanomille.

– Huikea suoritus! Yllätykset eivät tunnu loppuvan. Aina jotain ennätyksiä menee uusiksi, ylpeä isä päivittelee.

Toyotan Kalle Rovanperä jäi 20,2 sekuntia kilpailun voittaneesta tallikaveristaan Elfyn Evansista. Puolustava maailmanmestari Ott Tänak sijoittui toiseksi Hyundaillaan.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan sunnuntaina piti ajaa kaksi erikoiskoetta, mutta järjestäjät päättivät jo lauantaina jättää toisen ek:n pois. Päivän ainoa, Likenäsin erikoiskoe oli samalla Power Stage. Rovanperä oli koko joukon nopein ja pokkasi sen ansiosta kolme MM-pistettä lisää.

– Nuorin koskaan podiumilla ja vielä power stagen voitto. Ei poika paljoa kuvia kumarrellut.

Isä-Rovanperän mukaan poika on reilusti aikataulua edellä. Hän uskoi, että ensimmäiset puoli kautta menisi WRC-kalustoon totutteluun ja auton opettelemiseen ja ”sitten voi alkaa painaa vähän kaasua”. Isä äimistyi siitä, miten nopeasti poika omaksui kaluston. Siitä näyttönä Monte Carlon viides sija, kolmossija Ruotsissa ja power stagen voitto.

– Huikea kauden aloitus. Ei voi kuin ottaa hattua päästä.

Harri Rovanperä lentää jo tänään takaisin Suomeen, Kalle tallin kanssa huomenna. Suuria juhlia ei siis ole tänään isän ja pojan välillä luvassa, mutta jotain erityistä on suunnitteilla kotipäässä sen jälkeen.

– Täytyy huomenillaksi paistaa poron sisäfilettä pojille. Kyllä varmaan maistuu!