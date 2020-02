Tallikaveri ylistää Kalle Rovanperää, mutta suomalainen oli tyly itselleen: ”Jos ei risteystä edes osaa ajaa...”

Kalle Rovanperä on Ruotsin rallissa kolmantena.

Nuori suomalaiskuljettaja on kolmantena, vaikka "idioottimainen virhe" harmitti.

Toyotan nuori Kalle Rovanperä, 19, säväytti vauhdillaan Ruotsin MM-rallin avauspäivänä perjantaina. Rallilupaus on kokonaistilanteessa kolmantena, kun ajettuna on neljä erikoiskoetta. Kisaa johtava tallikaveri Elfyn Evans on 14,3 sekunnin päässä.

Rovanperä oli vielä ennen perjantain päättänyttä lyhyttä Torsbyn erikoiskoetta toisena, mutta Hyundain Ott Tänak livahti ohi suomalaisnuorukaisen ajovirheen jälkeen.

– Sammutin viimeisellä pätkällä jo toisen kerran autoni tänään. Jarrutuksissa oli jotenkin ongelmia, kun en saanut tarpeeksi hyvin pienemmälle vaihteelle. Nyt se auto sammui taas. Siinä meni vielä enemmän aikaa kuin päivällä, Rovanperä manasi.

– Vähän meni päivä siinä pilalle. Aika idioottimainen virhe ylipäätään. Jos ei risteystä edes osaa ajaa, ei kannattaisi ajaa ollenkaan, kilpailuhenkinen rallikomeetta jatkoi.

Nuoren suomalaisen vauhti oli silti perjantaina vakuuttavaa. Taakse jäi muun muassa tallikaveri, kuusinkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier, joka on rallissa neljäntenä 3,5 sekuntia Rovanperän takana.

Jo kauden avausrallissa Monte Carlossa kolmanneksi ajanut Evans hämmästeli nuoren suomalaiskuskin suoritusta.

– En olisi uskonut, että juuri Kalle on kovin vastustajani tässä rallissa. Olemme toki nähneet häneltä aiemminkin hienoja suorituksia, mutta on tuo silti ollut mieletöntä vauhtia. Sanoinkin hänen isälleen Harrille aiemmin, että olisinpa itse pystynyt tuohon kyytiin toisessa MM-rallissani, Evans summasi.

Lapin ja Sunisen vauhti ei riitä

Fordin Esapekka Lappi on kilpailussa viidentenä runsaat 20 sekuntia kärkeä perässä. Tallikaveri Teemu Suninen on vasta kahdeksantena puoli minuuttia Evansin takana.

– Muutama moka siellä tuli, mutta se johtuu siitä, että tultiin ihan äärirajoilla. Silloin ei tie riitä välillä. Kovempaa ei tällä hetkellä päästä. Se vähän turhauttaa. Toyotalle ei pystytä laittamaan kampoihin, Lappi tunnusti.

Jari-Matti Latvala palasi yksityiskuskina WRC-karkeloihin, mutta kisa päättyi keskeytykseen teknisen vian takia.

Lumen puutteen takia Ruotsissa ajetaan lauantain ja sunnuntain aikana enää kuusi erikoiskoetta.