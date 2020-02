Jari-Matti Latvala ei jatka kilpailua lauantaina.

Jari-Matti Latvala palasi Ruotsin MM-rallissa yksityiskuskina takaisin WRC-karkeloihin. Suuresta näyttöpaikasta muodostui kuitenkin heti perjantaiaamuna valtava pettymys.

Latvalan Toyota Yaris WRC:hen tuli sähkövika, minkä takia moottori yski, eikä ajamisesta tullut mitään. Kolmen ajetun erikoiskokeen jälkeen Latvala oli jäänyt kärjestä jo kaksi ja puoli minuuttia. Tuurilainen päätti jättää rallin kesken, koska tynkäkisaksi supistuneessa rallissa ei ollut enää mitään saavutettavaa.

– Tämä on lyhyt ralli, joten minun osalta homma on ohi. Emme voi enää tehdä mitään. Vaikka ajaisin huomenna hyviä pätkäaikoja, se ei auta minua tallipaikkaneuvotteluissa. Vain tulokset ratkaisevat, Latvala tuskaili.

– Vaihtoehtona olisi ollut lähteä ajamaan ihan hulluna, mutta ei ne pätkäajat tosiaan auta yhtään. Järkevintä on lopettaa tämä ralli. On parempi säästää voimavaroja seuraaviin koitoksiin.

Kun vuokra-WRC:hen iskee tekninen vika, on Latvalan vielä mahdollista saada alennusta rallin hintalappuun, mikä taas voi mahdollistaa lisärallin esimerkiksi Sardiniassa kesäkuussa.

– Uskomme, että kyseessä oli tekninen vika. Pieni hyppy ja siitä aiheutunut isku oli laukaiseva tekijä. Jotain sähköpuolen ongelmaa siellä on, mutta sitä on vaikea nopeasti tutkia, että mikä on vikana, Latvala kertoi.

– Aina tässä tilanteessa voi neuvotella tiimin kanssa. Tilanne olisi eri, jos olisi ajanut ulos. Silloin on turha kysellä mitään. Tästä voi aina neuvotella, kun ongelma ei johdu kuskista.