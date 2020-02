Ek3: Rajusti paluuseensa satsannut Jari-Matti Latvala masentui – Kalle Rovanperä sensaatiomaisessa vauhdissa

Jari-Matti Latvala on ollut vaikeuksissa Ruotsin MM-rallissa.

Kalle Rovanperä on sensaatioimaisessa vauhdissa Ruotsin MM-rallissa.

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä on upeassa vauhdissa Ruotsin MM-rallissa. Kolmen virallisen erikoiskokeen jälkeen 19-vuotias suurlupaus on toisena, 7,9 sekunnin päässä kisaa johtavasta tallitoveristaan Elfyn Evansista.

Yksityiskuljettajana Toyotalla ajavalle Jari-Matti Latvalalle kisan alku on ollut painajaismainen. Hän on hävinnyt kärjelle jo liki kaksi ja puoli minuuttia. Latvala on vasta sijalla 12.

Latvala spinnasi kisan toisella erikoiskokeella ja menetti noin 50 sekuntia. Sen lisäksi hän on kärsinyt Toyotansa teknisistä vioista. Vauhti oli sen takia erittäin vaisua etenkin päivän kolmannella erikoiskokeella, jolla hän hävisi roimasti kärjelle.

– Meillä on tekninen vika. Moottori pätkii koko ajan. Ralli on menetetty, Latvala kertoi järjestäjien haastattelussa.

Latvalalle tämä on erittäin paha takaisku. Hän havittelee paluuta MM-sarjan vakiokasvoksi ja Ruotsin ralli on hänelle erittäin tärkeä näytön paikka. Latvala on satsannut Ruotsin MM-ralliin huomattavasti myös omia rahojaan.

M-Sport-tallin Fordilla ajava Esapekka Lappi on kisassa viidentenä. Hänen eronsa kärkeen on 20,2 sekuntia.

Järjestäjien haastattelussa kolmannen erikoiskokeen jälkeen Lappi kertoi ajavansa lähellä äärirajojaan.

Lapin tallitoveri Teemu Suninen on kilpailussa kahdeksantena. Suninen sanoi, ettei hän tiedä, mistä tappiota kärkimiehille tulee. Hän on hävinnyt kärjelle 30,1 sekuntia.

Ruotsin MM-rallissa on määrä ajaa tänään vielä yksi erikoiskoe. Sen on määrä alkaa kello 16 Suomen aikaa.

Kisa päättyy sunnuntaina. Rallin reittiä on supistettu alkuperäisestä leudon sään takia.

Erikoisten olosuhteiden vuoksi kuljettajilla on tavallista enemmän mahdollisuuksia vaihtaa renkaita erikoiskokeiden välissä.