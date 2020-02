Ek1: Ruotsin tynkäralli pärähti käyntiin! Kalle Rovanperä huippuvauhdissa, Jari-Matti Latvala vaisuna

Jari-Matti Latvalalla on näytön paikka Ruotsin MM-rallissa.

Leudon sään takia supistettu Ruotsin MM-ralli alkoi.

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä oli huippuvauhdissa Ruotsin MM-rallin ensimmäisellä virallisella erikoiskokeella.

Rovanperä ajoi kolmanneksi. Hän hävisi pohja-ajan tykittäneelle tallitoverilleen Elfyn Evansille kaksi sekuntia.

– Ihan ok meni. Joitain pieniä virheitä tuli, koska en ole vielä täysin tottunut autoon. Erikoiskokeen lopussa oli jäätä, ja kun osa nastoista on kulunut ja osa hävinnyt, liukasta on, 19-vuotias Rovanperä sanoi järjestäjien haastattelussa.

Evansin ja Rovanperän väliin toiseksi kiilasi Hyundailla virolainen Ott Tänak.

Yksityistallin Toyotalla kaasutteleva Jari-Matti Latvala hävisi kärjelle peräti 11,9 sekuntia. Hän on yhdeksäntenä.

– Menetin luottoa renkaisiin. Otin liian varovaisesti, Latvala totesi järjestäjien haastattelussa.

M-Sport-tallin Fordilla ajava Esapekka Lappi hävisi kärjelle 6,3 sekuntia. Lapin tallitoveri Teemu Suninen hävisi kärjelle 8,2 sekuntia. Lappi on kuudentena ja Suninen seitsemäntenä.

Ruotsin MM-rallissa on määrä ajaa tänään vielä kolme erikoiskoetta. Kisa päättyy sunnuntaina. Rallin reittiä on supistettu alkuperäisestä leudon sään takia.

Erikoisten olosuhteiden takia kuljettajilla on tavallista enemmän mahdollisuuksia vaihtaa renkaita erikoiskokeiden välissä.