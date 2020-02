Ruotsin MM-rallin avaus lässähti – Jari-Matti Latvala mietteliäänä: ”Vaara vaanii koko ajan”

Leuto talvi on sotkenut Ruotsin MM-rallia. Torstain ainoa erikoiskoe jouduttiin muuttamaan testi-ek:ksi.

Sosiaalisessa mediassa viime päivinä levinneet kuvat Ruotsin rallin reitiltä ovat herättäneet kummastusta.

Lumitilanne on Värmlannin alueella hyvin heikko, ja jopa koko kilpailun järjestäminen oli hetken vaakalaudalla. Ero edellisvuosien Ruotsin rallien lumitilanteeseen on hätkähdyttävä. Se käy ilmi esimerkiksi Tapio Lehtosen Twitterissä tiistaina julkaisemista, alla näkyvistä kuvapareista.

Olosuhteet pakottivat rallin järjestäjät poikkeukselliseen ratkaisuun. Alkuperäisen ohjelman mukaan kisan piti alkaa torstaina yhdellä erikoiskokeella, mutta sekin jouduttiin muuttamaan testi-erikoiskokeeksi. Kuljettajat siis käyvät ajamassa tuon erikoiskokeen torstaina läpi, mutta kellot laitetaan käyntiin kisan osalta vasta perjantaiaamuna.

Torstaiaamun varsinainen testierikoiskoe ajettiin pakkassäässä, mutta lumettomissa olosuhteissa.

Poikkeavat olosuhteet tuovat haasteita myös kuljettajille. MM-sarjan kautta aikojen kokenein kuljettaja Jari-Matti Latvala avaa kautensa viikonloppuna Ruotsissa.

– Toivotaan, että kokemuksesta on hyötyä. Nuotituksessa käytimme hirveästi aikaa jääkohtien ja kivien merkkaamiseen. Koko ajan on vaara vaanimassa. Lumipenkkaa ei ole yhtään turvana, ja ojat ovat syvät, Latvala sanoi STT:lle.

Erikoiskokeilla on jäätä, mutta lunta ei juuri ollenkaan. Isot osuudet mennään puhtaasti soralla, mikä tekee piikkipyörien säästämisestä haastavaa.

– Keli on parempi kuin odotin, mutta ei missään nimessä helppo. Välillä mennään ihan jäällä ja sitten taas soralla, Latvala sanoi.

– Se vaikeuttaa, kun näitä piikkipyöriä ei ole oikein tehty kestämään varsinkaan pehmeässä sorassa ajamista, hän lisäsi.

Latvala on vahvistanut osallistumisensa Ruotsin ja elokuun Suomen ralleihin, jotka hän rahoittaa osin itse. Jo Ruotsissa pitäisi saada tulosta tehtyä, jotta haave useammasta kisasta tänä MM-sesonkina toteutuisi.

– Tavallaan voin lähteä paineettomasti ajamaan, mutta ei voi missään nimessä vain rallatella menemään. Fakta on se, että kolmen joukossa on oltava, jos yhtään mielii tulevaisuudessa olla tallipaikkaneuvotteluissa mukana, Latvala summasi tavoitteensa.

Latvala laittoi yli 100 000 euroa omaa rahaa likoon Ruotsin näyttöpaikkaan. Villeimmissä unelmissaan tuurilainen on jo haaveillut viidennestä voitosta Ruotsin ” lumilla” .

Työtä ei kuitenkaan helpota erikoiskokeiden supistuminen vain kymmeneen, jolloin pitkästä tauosta huolimatta Latvalan vauhdin on löydyttävä heti.

– Mahdollisuuteni riippuvat paljon siitä, miten olosuhteet kehittyvät. Uskon, että jos saan ajon ja nuotin onnistumaan, niin siellä on monta paikkaa, missä voi eroja tehdä. Silloin kaikki on mahdollista.

Rovanperä: ”Voi olla vaaran paikkoja”

Toyotan Kalle Rovanperä aloitti WRC-uransa kypsällä esityksellä tammikuun Monte Carlon MM-osakilpailussa. Tuloksena oli viides sija. Ruotsin rallin pitäisi olla nuorukaiselle paremmin sopiva kilpailu, jossa voi jo kokeilla omaa huippuvauhtia MM-sarjan kärkinimiin.

Olosuhteet ovat jokaiselle kuskille vieraat.

– On hankala sanoa, mitä siellä on luvassa. Tuskin kukaan on tuollaisia pätkiä ajanut piikkipyörillä. Siellä voi olla jopa vaaran paikkoja, kun tullaan soralta jäälle ja nastat ovat jääneet matkalle, Rovanperä sanoi.

– Lähtökohdat ovat tosi hankalat, kun testiä me emme ole näissä oloissa ajaneet. Tästä tuli vielä sprinttikisa, joten hirveästi ei olisi varaa totutella.

WRC-autolla suomalaisista kauden toisessa rallissa ajavat myös M-Sport Fordin Esapekka Lappi ja Teemu Suninen.

Kilpailun varsinaisesti aloittava erikoiskoe on määrä ajaa perjantaiaamuna 9.42 Suomen aikaa. Perjantain ohjelmaan on merkitty yhteensä neljä pikataivalta.