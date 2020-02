Jari-Matti Latvalan ratkaisu hämmästyttää Espanjassa – ”Outo yhteys kahden suomalaisen välillä”

Jari-Matti Latvalan kartturivalinta ihmetyttää Espanjassa.

Outoa ja odottamatonta.

Näillä sanoilla Espanjan suuriin urheilumedioihin lukeutuva AS terästää rallikuski Jari-Matti Latvalan paluukisasta kertovaa uutistaan.

Ilman vakituista tallipaikkaa oleva Latvala, 34, palaa WRC-auton rattiin torstaina alkavassa Ruotsin MM-rallissa.

Latvala ajaa Ruotsissa Toyotan yksityiskuljettajana ja pyrkii samalla antamaan näyttöjä tallipomoille päästäkseen ensi kaudeksi jälleen vakiokuskin paikalle tehdastallissa.

Kokeneen rallikasvon paluussa ei tietenkään ole mitään outoa ja odottamatonta. AS viittaa uutisessaan Latvalan kartturivalintaan.

Suomalaisen rallinuotteja lukee nimittäin toinen Toyotalta tuttu rallikuski Juho Hänninen.

– Outo yhteys kahden suomalaisen välillä tänä viikonloppuna, AS hämmästelee ja muistuttaa asetelman harvinaisuudesta.

– Jari-Matti Latvalan paluussa rallin MM-sarjaan on odottamaton tekijä, ykköskuskina tavallisesti toimiva kartanlukija, espanjalaislehdessä äimistellään.

Jari-Matti Latvala palaa Ruotsissa MM-ralleihin.

Hänninen, 38, on ajanut Toyotan tehdaskuljettajana viimeksi kaudella 2017. Hän on urallaan voittanut IRC-sarjan 2010 ja SWRC-sarjan 2011 sekä valloittanut Euroopan mestaruuden vuonna 2012.

Tällä hetkellä hän työskentelee Toyotan tehdastallissa testikuljettajana.

– Minulla on suuri luotto Juhoon. Hän on ainoa tuntemani kuski, joka voi istua autossa kartturin paikalla kun painetaan täyttä vauhtia. Hän on todella hyvä nuottien kanssa, suorastaan täydellinen. Hän pystyy myös auttamaan joidenkin pätkien osalta minua, koska tuntee reitin vanhastaan, Latvala perustelee hämmästystä aiheuttanutta järjestelyä AS:lle.

Juho Hänninen tunnetaan paremmin rallikuskina kuin kartturina. Kuva vuoden 2017 Jyväskylän MM-rallista.

Latvala kertoi aiemmin IS:lle, että painava syy Hännisen pestaamiseen oli hänen työnsä Toyotan testikuskina.

– Juholla on yhä viimeisin tieto ja fiilis autosta. Se on iso asia, että Juho on edelleen talon sisällä Toyotalla. Pystyn hyödyntämään sitä, Latvala kommentoi.

Hänninen on aiemmin toiminut Latvalan kartturina neljässä historic-rallissa. Ruotsin ralli on kuitenkin kaksikon ensimmäinen yhteinen MM-ralli.

Ralli alkaa torstaina yhdellä erikoiskokeella.