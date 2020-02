Jari-Matti Latvala hämmästytti kovalla ratkaisullaan – paljasti nyt yllätysvalintansa syyt: ”Saat katsella muualta”

Juho Hänninen suostui Jari-Matti Latvalan kartturiksi yhdellä ehdolla.

Rallin MM-sarjan vakiokasvoksi paluuta havitteleva Jari-Matti Latvala yllätti monet tammikuun puolivälissä. Latvala, 34, ilmoitti pestanneensa kartturikseen 38-vuotiaan Juho Hännisen, joka tunnetaan paremmin ykkösohjaajana.

Tuohon ilmoitukseen loppui myös Latvalan pitkä yhteistyö kakkoskuljettaja Miikka Anttilan, 47, kanssa. Anttila jatkaa kartturin töitä nousevan kyvyn Eerik Pietarisen, 26, vierellä.

Nyt Latvala avautuu Ilta-Sanomille yllätysvalintaan johtaneista käänteistä ja syistä.

– Sanoin Miikalle, että minulla ei ole hirveästi mitään palkkatöitä nyt tässä tarjolla. Sanoin, että saat katsella muualta hommia, että valitettavasti tämä tilanne on nyt tällainen, Latvala kertoo.

Toyotan tehdastallista viime kauden päätteeksi pudonneen Latvalan tämän vuoden ajo-ohjelmassa ei ole toistaiseksi kuin kaksi MM-rallia, eli Ruotsin ja Suomen osakilpailut. Ne hän ajaa Toyotan tehdastallista vuokratulla WRC-ajokilla.

Rallissa on perinteisesti toimittu niin, että ykköskuljettaja maksaa kakkoskuljettajan palkan.

– Totesin, että tässä vaiheessa tiedossa on vain kaksi kilpailua, mutten pysty niistä varsinaisesti palkkaa maksamaan. Sitten Miikka pääsi Pietarisen Eerikille kyytiin, Latvala toteaa.

Jari-Matti Latvalan ja Miikka Anttilan yhteistyö kesti kauan.

Anttilan tilalle loikkaava Hänninen, 38, on ykkösohjaajan urallaan voittanut IRC-sarjan 2010 ja SWRC-sarjan 2011 sekä valloittanut Euroopan mestaruuden vuonna 2012. Latvalan tallitoverina hän on työskennellyt Toyotan tehdastiimissä.

– Juho on tosi rento tyyppi ja hänen kanssaan on tosi hauskaa yhdessä. Testeissä olemme istuneet melko paljon samassa autossa. Hän on niitä harvoja tuntemiani huippukuskeja, jotka pystyvät lukemaan hyvin myös nuotteja, Latvala tuumaa.

Juho Hänninen ja Jari-Matti Latvala Toyotan WRC-tallin julkistamistilaisuudessa joulukuussa 2016.

Latvalan mukaan yksi erittäin painava syy Hännisen pestaamiseen on se, että tämä työskentelee yhä Toyotan tehdastallin testikuljettajana.

– Juholla on yhä viimeisin tieto ja fiilis autosta. Se on iso asia, että Juho on edelleen talon sisällä Toyotalla, pystyn hyödyntämään sitä.

– Juhon ura ykkösohjaajana MM-tasolla on kilpailullisesti päättynyt, mutta tässä hänellä on toinen mahdollisuus lähteä kokeilemaan uraa kartturina, Latvala innostuu.

Leppoisena rallimiehenä tunnettu Hänninen suhtautuu uuteen haasteeseen avoimin mielin.

– Olen aiemmin istunut JM:n vieressä melko paljon Toyotan testeissä ja olemme ajaneet yhdessä myös historic-ralleissa. Sitten Jari-Matti kysyi MM-ralleihin. Vastasin, että jos rennosti otetaan, niin voin lähteä, Hänninen kertoo.