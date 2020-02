Jari-Matti Latvala sai ilouutisia – ”Pahinta on elää epätietoisuudessa”

Ruotsin MM-rallin peruminen olisi mutkistanut Jari-Matti Latvalan suunnitelmia entisestään.

Myöhään tiistai-iltana saatu vahvistus Ruotsin rallin järjestämisestä oli ilouutinen takaisin MM-sarjan vakiomieheksi mielivälle Jari-Matti Latvalalle.

Ruotsin osakilpailu oli vaarassa peruuntua leudon talvisään takia, mutta lopulta ilmoitettiin, että kisa ajetaan.

Latvala, 34, on satsannut rajusti Ruotsin MM-ralliin, ja se on hänelle tärkeä näytön paikka. Kisan peruuntuminen olisikin ollut hänelle paha takaisku.

– Oli tosi stressaavaa odotella päätöstä kisan kohtalosta. Pahinta on elää epätietoisuudessa, Latvala huokasi Ilta-Sanomille.

– Edellinen MM-osakilpailu, joka minun piti ajaa, eli viime kauden päätöskisa Australiassa peruttiin maastopalojen takia. Siinäkin mielessä tämä olisi ollut tosi kova isku, jos taas olisi peruttu kisa nenän edestä. On iso juttu, että pääsee taas ajamaan.

Latvala ei enää viime kauden jälkeen saanut napattua tehdastallipaikkaa rallin MM-sarjasta. Yksityiskuljettajana hän pyrkii antamaan näyttöjä tallipomoille päästäkseen tehdastallin leipiin jälleen kaudella 2021, joten Ruotsin ralli on hänelle erityisen tärkeä etappi.

– Päätös rallin järjestämisestä on tosi helpottava tieto. Paljon on tehty töitä ja investoitu tämän rallin eteen.

Jari-Matti Latvalalla on paljon pelissä ensi viikolla alkavassa Ruotsin MM-rallissa.

Latvala on kertonut ajavansa tänä vuonna ainakin Ruotsin ja Suomen MM-rallit. Ajokkina hänellä on Tommi Mäkisen tallista vuokrattu Toyotan WRC-auto.

Latvalan mukaan yhteen MM-ralliin osallistuminen WRC-autolla maksaa kaikkine oheispalveluineen, majoituksineen ja testeineen noin 200 000–300 000 euroa.

Rahat ajamiseen Latvala on raportoinut keräävänsä pääosin sponsoreilta. Hän on kertonut Ilta-Sanomille panevansa rahaa projektiin myös omasta pussistaan.

Latvala sanoo, ettei Ruotsin MM-rallin peruuntumisesta olisi koitunut hänelle mitään valtavaa taloudellista vahinkoa.

– Luulen, että olisimme saaneet siirrettyä Ruotsin-investoinnin johonkin toiseen kilpailuun. Olisimme siis ottaneet jonkin muun kilpailun Ruotsin tilalle.

Jari-Matti Latvala ajoi viime vuonna Ruotsin MM-rallissa.

Latvala odottaa ensi viikolla ajettavaa Ruotsin kisaa innolla, vaikka olosuhteet eivät ole talvirallille parhaat mahdolliset. Leudon sään takia kisan reittiä on supistettu.

– Lumipenkkoja ei oikein ole. Se tarkoittaa sitä, ettei autoilla voi nojata penkkoihin. Tietä pystyy nyt leikkaamaan ajolinjoilla entistä aggressiivisemmin, mutta siinä saa olla tarkkana, ettei leikkaa osumalla kiviin tai kantoihin.

Jos reitti on sula ja vetinen, voivat tehokkaiden autojen nastarenkaat repiä tiet nopeasti kelvottomaan kuntoon.

– Samalla renkaista lähtevät nastat. Sekin tietää vaikeuksia, Latvala tietää.

Kartturina Latvalalla on paremmin ykkösohjaajana tunnettu Juho Hänninen. Latvalan yhteistyö hänen pitkäaikaisen kakkoskuljettajansa Miikka Anttilan kanssa on päättynyt.

– Juho on rento tyyppi ja hän on niitä ainoita tuntemiani ykkösohjaajia, jotka pystyvät lukemaan tosi hyvin myös nuotteja. Minulla on kova luotto Juhoon, Latvala tuumi.