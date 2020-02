Katastrofi vireillä – joudutaanko Ruotsin MM-ralli perumaan kokonaan?

Leuto ja vähäluminen talvi on aiheuttanut päänvaivaa Ruotsin MM-rallin järjestäjille.

Ruotsin MM-rallin pitäisi käynnistyä ensi viikon torstaina, mutta kilpailun ajaminen on epävarmaa, sillä lunta ja pakkaskelejä on ollut nihkeästi. Joillain erikoiskokeilla tien pinta on niin sula ja vetinen, että autojen nastarenkaat voisivat repiä tiet kelvottomaan ajokuntoon.

Tästä voisi seurata suuret taloudelliset tappiot rallin järjestäjille.

Päätöstä rallin kohtalosta odotettiin jo maanantaina. Tiistaina Ruotsin rallin virallisilla sivuilla tiedotettiin, että päätös lykkääntyy yhä. Kansainvälinen autourheiluliitto (FIA) tutkii reitin olosuhteita tarkemmin lähipäivien aikana.

Lunta on satanut viime päivinä rallin reiteille, mutta lähipäivien sääennusteet lupaavat lämpimämpää keliä ja jopa vesisadetta. Ralli olisi tarkoitus järjestää Karlstadissa ja sen lähiympäristössä.

Kisajärjestäjät päättivät jo reagoida ongelmallisiin olosuhteisiin perumalla Ruotsin rallin yhteydessä perinteisesti ajetun ”historic”-rallin. Historic-rallissa on ajettu kilpaa vanhoilla autoilla. Nyt teiden kuntoa pyritään säästämään varsinaista MM-rallia varten.

– Tutkimme kaikkia vaihtoehtoja varmistaaksemme sen, että ralli pystytään järjestämään. Olosuhteita seurataan jatkuvasti. Tilanne arvioidaan uudelleen tällä viikolla, Ruotsin MM-rallin toimitusjohtaja Glenn Olsson sanoi tiedotteessa.

Citroenin kuljettajat Torstein Eriksen ja Mads Östberg ainakin löysivät lumisia reittejä testiajoja varten. Eriksen julkaisi testipäivästä kuvia Twitter-tilillään.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lopullinen päätös Ruotsin MM-rallin järjestämisestä tehdään vielä tämän viikon aikana. On mahdollista, että reittiä lyhennetään niin, että kaikista huonoimmassa kunnossa olevat erikoiskokeet tiputetaan pois rallin ohjelmasta.

Pahimmassa tapauksessa kilpailu joudutaan perumaan kokonaan, mikä olisi suuri tappio sekä rallin järjestäjille että rallin MM-sarjalle. Viime kauden viimeinen ralli jouduttiin perumaan Australian maastopalojen takia. Tältä kaudelta on jo peruttu Chilen MM-ralli huhtikuulta maassa vallitsevien levottomuuksien vuoksi.