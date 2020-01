Tyly ratkaisu Hyundailta: Monte Carlossa romahtanut Sebastian Loeb heitettiin sivuun Ruotsin rallista

Graig Been ottaa Sebastian Loebin paikan.

Hyundai kertoi maanantaina tehneensä kuljettajavaihdon helmikuussa ajettavaan MM-kauden toiseen kisaan eli Ruotsin ralliin. Sebastien Loeb jää pois, ja kolmatta Huyndaita kuljettaa Ruotsin teillä irlantilainen Craig Breen.

– Päätimme ottaa Craigin mukaan Thierry Neuvillen ja Ott Tänakin rinnalle, jotta saamme mahdollisimman kilpailukykyisen paketin kisaan. Craig oli Ruotsissa toinen vuonna 2018, ja hän näytti potentiaaliaan i20 Coupe WRC -autossamme viime vuonna, tallipomo Andrea Adamo kertoi.

Breen kiitteli Adamon päätöstä Autosportille.

– Ulkopuolelle on ehkä näyttänyt, että kaikki on osaltani ohi. Andrea Adamo kuitenkin painotti, että luottaisin häneen. Ja hän on antanut minun uralleni oljenkorren, Breen hehkutti.

Rallilegenda Loeb taipui viikonloppuna MM-avauksessa Monte Carlossa kuudenneksi menetettyään päätöspäivänä sijat niin Esapekka Lapille kuin Kalle Rovanperällekin.