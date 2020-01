Kalle Rovanperä debytoi WRC-auton ratissa – Markku Alén kehuu ajoa: ”Kalenterin vaikein kisa”

Rallikonkarin mielestä Kalle Rovanperä ja Esapekka Lappi ajoivat kelpo rallit MM-sarjan haastavimmassa kisassa.

Rallilegenda Markku Alén oli ilahtunut suomalaiskuskien panoksesta rallin MM-sarjan avauskilpailussa Monte Carlossa. Debyyttirallinsa WRC-autolla ajanut Kalle Rovanperä sai Alénilta puhtaat paperit. Suurlupaus Rovanperä, 19, kaasutteli Toyotansa lopulta kilpailun viidenneksi.

– Virheetöntä ajoa, sitä pidän erittäin hyvänä asiana. Voisin kuvitella, että viidettä voi pitää aika varmana tuloksena tulevissa ralleissa, vielä kun ajaa tuossa tiimissä. Siitä se poika petraa mun mielestä, Alén summasi puhelimitse Rovanperän suoritusta.

Nuorukainen oli itsekin tyytyväinen avausrallin antiin. Rovanperä ohitti kilpailun lopussa rallin ranskalaissuuruuden Sebastien Loebin.

– Olen tyytyväinen. Tämä oli hyvä viikonloppu, saimme paljon oppia. Kiitos tallille, oli mukavaa lopettaa viikonloppu tällä tavalla, Rovanperä kertoi järjestäjien haastattelussa rallin jälkeen.

Monte Carlon kilpailua rallikonkari Alén pitää kalenterivuoden haastavimpana. Kisateillä kuljettajille on tarjolla niin asfalttia, lunta, jäätä, mutaa kuin roskiakin, ja pidon löytäminen on hankalaa.

– Olosuhteethan ovat Monacossa aina mitkä ovat. Ne ovat miesten kelit! Tämä kisa on joka vuosi rulettia. Monacossa on aina hienoa ajaa maaliin. Jos sen vielä voittaa, se on vielä hienompaa, Alen lohkaisee.

Kisan paras suomalainen Esapekka Lappi ajoi M-Sport Fordillaan nousujohteisen kilpailun ja sijoittui neljänneksi. Perjantaina Lappi oli vaikeuksissa, mutta kilpailun kuluessa suomalainen löysi vauhtia auton uusien säätöjen avulla.

– Esapekka petrasi koko ajan. Oli hyvä ajo. Perjantain tekniset hässäkät maksoivat hänelle vähän. Tuskin hän kuitenkaan kolmen joukkoon olisi päässyt. Kolmen kärki oli tänä vuonna erittäin raju. Ei ollut muilla mitään jakoa.

Lapin tallitoveri Teemu Suninen keskeytti torstaina, mutta ajoi ralli2-säännön turvin kilpailun kahdeksanneksi.

Neuville tykitti ykköseksi

Kisan voittoon nousi Hyundain Thierry Neuville ilmiömäisen päätöspäivän ansiosta. Belgialainen takoi pohja-ajan sunnuntain jokaisella erikoiskokeella, ja jätti Tommi Mäkisen Toyota-suojatit Sebastian Ogierin ja Elfyn Evansin nuolemaan näppejään.

– Neuville oli jo viime vuonna erittäin nopea. Uskon, että hän nosti vielä tasoaan, kun (Ott) Tänak tuli tiimiin. Hyvin Neuville piti hermonsa myös Tänakin hurjan ulosajon jälkeenkin, Alén viittasi perjantaina tapahtuneeseen virolaiskuljettaja Tänakin karmaisevaan ulosajoon.

– Oikea mies voitti.

Thierry Neuville nousi rallin voittoon loistavan päätöspäivänsä ansiosta.

Täksi kaudeksi M-Sport Fordinsa Toyotaan vaihtanut Evans oli Alénille rallin positiivisin yllätys.

– Ogier ajaa aina hyvin, mutta yllätyin, että Evans oli noin valmis tuohon hommaan, Alén kehui walesilaista.

”Suomi-poika” parantaa jatkossa

Rallin MM-sarja jatkuu kolmen viikon päästä Ruotsissa. Alén uskoo, että suomalaiset hätyyttelevät jatkossa palkintopallipaikkoja entistä kovemmin.

– Rallit paranevat vain tästä Suomi-pojalle, sillä kalenterin vaikein kisa on ohitettu. Monaco on aina enemmänkin lottoa – kenellä rengastus onnistuu ja kenellä ei.

Ruotsin ralli on tunnettu MM-kalenterin ainoana lumirallina, mutta nyt Karlstadin lähettyvillä ajettavan rallin olosuhteet ovat kysymysmerkkien peitossa. Tällä hetkellä eteläisessä Ruotsissa ei ole lunta. Alén toivoo Ruotsin helmikuuhun kinoksia.

– Monta kertaa olen ajanut siellä vesikelissäkin. Joskus on ollut vähän lunta ja peruutettu joitakin osia. Jos se on kunnon talviralli, se on Jyväskylän jälkeen yksi makeimpia ralleja.