Upeaa Kalle Rovanperä! Superlahjakkuus ajoi hienosti vaikeassa avausrallissa – Esapekka Lapilla kelpo aloitus kaudelle

Thierry Neuville vei Monte Carlon MM-rallin voiton.

Superlahjakkuus Kalle Rovanperä ajoi viidenneksi WRC-tulokaskautensa ensimmäisessä MM-rallissa Monte Carlossa.

Tulosta voidaan pitää kelpo avauksena 19-vuotiaalle Toyota-kuljettaja Rovanperälle, sillä Monte Carlon ralli on yksi MM-sarjan vaikeimmista – ellei vaikein kilpailu. Ajaminen Monte Carlossa on erittäin hankalaa tienpintojen pidon jatkuvien vaihtelujen takia. Tarjolla on kuivan asfaltin lisäksi märkää kestopäällystettä, lunta, jäätä, mutaa ja roskia.

Rovanperä oli pitkään kuudentena, mutta nousi kisan viimeistä edellisellä erikoiskokeella ranskalaisen suurmestarin Sebastien Loebin rengasongelmien myötä viidenneksi.

– Olen tyytyväinen. Tämä oli hyvä viikonloppu, saimme paljon oppia. Kiitos tallille, oli mukavaa lopettaa viikonloppu tällä tavalla, Rovanperä sanoi järjestäjien haastattelussa.

M-Sport-tallin Fordilla ajava Esapekka Lappi oli neljäs. Hänen eronsa Rovanperään oli reilu minuutti. Kolmanteen sijaan Lapilla oli matkaa liki kolme minuuttia.

– Vauhtimme olisi voinut olla parempaakin, mutta saimme paljon oppia minulle uudesta autosta, Lappi tuumi järjestäjien haastattelussa.

Lapin tallitoveri Teemu Suninen ajoi maaliin kahdeksantena Ralli 2 -säännön turvin. Suninen ajautui autonsa kanssa teknisiin ongelmiin jo heti rallin alussa.

Kilpailun voittoon porhalsi belgialainen Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville, joka päihitti toiseksi tulleen ranskalaistähden Sebastien Ogierin 12,6 sekunnilla. Elfyn Evans oli kolmas hävittyään kärjelle 14,3 sekuntia. Sekä Ogier että Evans kaasuttelevat Rovanperän tapaan Tommi Mäkisen johtaman Toyotan tallin autoilla.

Viimeisimpänä erikoiskokeena ajetulta Power Stagelta kuljettajien oli mahdollista napata myös bonuspisteitä. Lisäpisteitä ottivat Power Stagen viisi nopeinta kuljettajaa jaolla 5–4–3–2–1.

Viimeisen erikoiskokeen paras aika kirjattiin tasa-ajalla Neuvillelle ja Ogierille. Suninen oli kolmas ja Lappi viides.

MM-sarjan seuraava kilpailu ajetaan Ruotsissa helmikuun puolivälissä. Ruotsin MM-rallista suomalaiskuljettajilta on lupa odottaa entistä kilpailukykyisempää vauhtia.

Myös Jari-Matti Latvala aikoo ajaa Ruotsin MM-rallissa. Latvala, 34, ei enää saanut täksi kaudeksi jatkosopimusta Toyotan tehdastalliin. Hän kilpailee Toyotalla yksityiskuljettajana.