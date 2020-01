Ek15: Monte Carlon ralli huipentuu viimeiselle erikoiskokeelle! Kalle Rovanperä nousi tuloslistalla

Kalle Rovanperä on ajamassa kelpo tuloksen uransa ensimmäisestä MM-rallista WRC-autolla.

Rallin MM-sarjan avausrallissa on kutkuttavassa tilanteessa.

Monte Carlon MM-rallista on ajamatta enää yksi erikoiskoe. Ennen kisan viimeistä pikataivalta kärjessä on belgialainen Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville, jonka ero toisena olevaan Toyotan brittikuskiin Elfyn Evansiin on 11,1 sekuntia.

Kolmantena kärkkyy Evansin tallitoveri, ranskalaistaituri Sebastien Ogier. Hän on hävinnyt kärjelle 12,6 sekuntia.

M-Sport-tallin Fordilla ajava Esapekka Lappi jatkaa rallia sijalta neljä. Hänen eronsa kolmanteen sijaan on tosin liki kolme minuuttia.

Toyotan nuori toivo Kalle Rovanperä nousi ranskalaistähti Sebastien Loebin ongelmien ansiosta viidenneksi. Hyundai-kuljettaja Loeb on valitellut päivän mittaan rengaspulmia.

Viimeisimpänä erikoiskokeena ajettavalta Power Stagelta kuljettajien on mahdollista napata myös bonuspisteitä. Lisäpisteitä ottavat Power Stagen viisi nopeinta kuljettajaa jaolla 5–4–3–2–1.