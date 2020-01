Ek12: Tiukka taistelu Toyota-kaksikon välillä – Lappi viidentenä ja Rovanperä kuudentena päätöspäivään

Suomalaiset starttaavat sunnuntaina kuumimman kärjen ulkopuolelta.

Toyota-tallin kaksikon kädenvääntö ralliautoilun MM-kauden avaavassa Monte Carlon rallissa kääntyi hitusen Elfyn Evansin eduksi, kun lauantain viimeinen ja koko rallin 12:s erikoiskoe saatiin valmiiksi.

Erikoiskokeelle tasatilanteesta Sebastien Ogierin kanssa lähtenyt Evans puristi 20,73 kilometrin ek:lla 4,9 sekunnin eron ranskalaistähteen ennen huomista päätöspäivää ja sen neljää erikoiskoetta.

Kolmantena on Hyundain Thierry Neuville, joka otti Toyota-kaksikkoa kiinni 12. ek:lla ja on nyt 6,4 sekunnin päässä Evansista.

Neljäntenä ajava Hyundain Sebastien Loeb on jo kahden minuutin ja 24 sekunnin päässä kärjestä.

M-Sport Fordin Esapekka Lappi lähtee ratkaisupäivään viidentenä, eroa hänellä Loebiin on 14,1 sekuntia. Toyotan Kalle Rovanperä on kuudentena. Eroa Lappiin on 48,9 sekuntia.