Ek9: Kalle Rovanperä ruoski kovasti itseään: ”Olimme todella hitaita” – toinen Toyotan kuljettaja karautti kallioon

Kalle Rovanperä ei ollut lainkaan tyytyväinen Monte Carlon MM-rallin lauantain ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen.

Pito vaihteli rajusti pikataipaleella numero yhdeksän. Tarjolla oli kuivahkon asfaltin lisäksi märkää kestopäällystettä, lunta ja jäätä. Kuljettajat käyttivät erikoiskokeella nastarenkaita.

– Tämä oli huono erikoiskoe minulle. Minulla ei ole tarpeeksi kokemusta tällaisissa olosuhteissa lumirenkailla ajamisesta WRC-autolla. Olimme todella hitaita, Toyota-kuljettaja Rovanperä manasi järjestäjien haastattelussa.

Kokonaiskilpailussa kuudentena oleva Rovanperä hävisi erikoiskokeen pohja-ajalle porhaltaneelle Hyundain belgialaiskuljettajalle Thierry Neuvillelle 16,8 sekuntia.

Kokonaiskilpailun kärjessä on Toyotalla ajava Sebastien Ogier. Ogierin tallitoveri Elfyn Evans on toisena 2,8 sekunnin päässä. Kolmantena vaanii Neuville, jonka ero kärkeen on 5,6 sekuntia. Rovanperä on hävinnyt kärjelle yli kaksi ja puoli minuuttia.

Ford-mies Esapekka Lappi on viidentenä.

Toyotan japanilaistoivo Takamoto Katsuta törmäsi lauantain ensimmäisellä erikoiskokeella kallioon. Katsutan piti pysähtyä, mutta hän pääsi silti pikataipaleen maaliin asti.

Tänään ajetaan vielä kolme erikoiskoetta. Ralli päättyy sunnuntaina.