Kalle Rovanperän vauhti kiihtyy Monte Carlossa: ”Koko ajan fiilis paranee”

Sebastien Ogier porhaltaa Monte Carlon MM-rallin kärjessä.

Toyotan Kalle Rovanperä selvitti kunnialla perjantain kuusi erikoiskoetta Monte Carlon MM-rallissa. Vasta 19-vuotias rallilupaus on kokonaistilanteessa kuudentena runsaat kaksi minuuttia kisaa johtavaa tallikaveriaan Sebastien Ogieria perässä.

– Koko ajan fiilis paranee ja luottoa tulee lisää. Toki tässä tarvitaan vielä aika monta kilometriä ennen kuin pystyn ajamaan parhaalla mahdollisella tasolla. Oppia tulee jatkuvasti, Rovanperä summasi.

– Vähän olen pettynyt aamupäivään, mutta sen jälkeen meni ihan hyvin. Teimme huollossa säätömuutoksia, ja ne auttoivat. En sanoisi, että päivä oli hyvä, mutta ihan okei, ensimmäistä kisaansa WRC-autolla ajava Rovanperä vähätteli.

Rallilupaus kepitti perjantain pätkillä useaan otteeseen muun muassa Fordin suomalaiskuskit Esapekka Lapin ja Teemu Sunisen. Kertaalleen taakse jäi myös yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Loeb.

– Tallikaverit ainakin ajavat kovaa. Omakin ajo parani päivän mittaa ja, jos vertaa eiliseen, luottoa on paljon enemmän. Vähän pitäisi tietyissä paikoissa parantaa. Nopeat osuudet menevät jopa yllättävän hyvin. Sitten taas hitaissa ja teknisissä kohdissa en oikein vielä tiedä, miten tätä autoa pitää käyttää, Rovanperä sanoi.

Tommi Mäkisen johtama Toyota on kaksoisjohdossa. Walesilainen Elfyn Evans on jäänyt Ogierista vain 1,2 sekuntia. Hyundain Thierry Neuville on kolmantena 6,4 sekuntia ranskalaisen takana.

Ott Tänakin ulosajo säikäytti

Perjantain hurjin tilanne nähtiin neljännellä erikoiskokeella, kun puolustava maailmanmestari Ott Tänak rysäytti rajusti ulos. Hyundain talliin loikannut Tänak suistui tieltä yli 180 kilometrin tuntivauhdilla.

Tänak ja kartanlukija Martin Järveoja pääsivät itse ulos autosta, mutta kävivät myöhemmin lääkärintarkistuksessa ja jäivät yöksi tarkkailuun sairaalaan.

– Kaikkein tärkeintä on, että Ott ja Martin ovat kunnossa. He jäivät yöksi sairaalaan varotoimenpiteenä. Se on normaali käytäntö tällaisissa ulosajoissa. He joutuvat tietenkin keskeyttämään rallin kokonaan, tallipomo Andrea Adamo sanoi.

Lappi pettyi vauhtiinsa

M-Sport Fordin tiimin täksi vuodeksi siirtynyt Esapekka Lappi ajaa parhaana suomalaisena kilpailussa viidentenä. Pieksämäkeläinen pettyi ajopäiväänsä. Ero kärkeen on venähtänyt jo liki kahteen minuuttiin.

– Tasaisesti jäätiin koko ajan. Viimeiselle pätkälle oikein latasin paukkuja, mutta jäin vielä enemmän. En oikein tiedä, mikä mättää. Muutettiin autoa huollossa, mutta meni huonompaan suuntaan. Vaikka kuinka yritti, ajat olivat surkeita, Lappi tuskaili.

Teemu Sunisen ralli meni pilalle jo torstai-iltana teknisen vian aiheuttaman keskeytyksen vuoksi. Suninen kuitenkin jatkoi kilpailua perjantaina ralli2-säännön turvin. Yleiskilpailussa Suninen on 16. sijalla.