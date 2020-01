EK 3: Kärjestä lisää jäänyt Kalle Rovanperä hämmästeli: ”Taas tuli ihan uusi kokemus minulle”

Kalle Rovanperä oli seitsemänneksi nopein EK3:lla.

Hyundain Thierry Neuville päästelee Monte Carlon MM-rallin kärjessä tämän päivän avanneen kisan kolmannen erikoiskokeen ollessa vielä osalta kuljettajista kesken. Neuvillen johto kuitenkin kutistui eilisiltaan verrattuna melkoisesti, sillä Toyotan Elfyn Evans on 5,4 sekunnin ja Toyotan Sebastian Ogier 7,5 sekunnin päässä belgialaisesta.

Fordin Esapekka Lappi on parhaana suomalaisena edelleen kuudentena, mutta eroa kärkeen on runsas minuutti. Toyotan Kalle Rovanperä on seitsemäntenä 1.26 minuuttia kärjestä jääneenä.

– Hävisimme aika paljon aikaa. Reitillä oli paljon roskaa ja ajoin todella varman päälle. Tämä oli taas ihan uusi kokemus minulle. En ole aiemmin ajanut tällä autolla näin roskaisilla teillä, mutta otamme opiksi, Rovanperä tviittasi.

Torstaina ajettujen erikoiskokeiden yhteydessä tv-kuvista näki, kuinka tielle tulleet lehdet haittasivat kuljettajia ja niitä kertyi autojen ilmanottoaukkoihin.

Fordin Teemu Sunisen mahdollisuudet menivät jo eilisiltana kisan toisella erikoiskokeella, kun jokelalainen joutui pysähtymään pätkän varrelle teknisen vian vuoksi.

Perjantain jäljellä olevien erikoiskokeiden alkamisajat:

EK 4 klo 10.56, EK 5 klo 12.21, EK6 klo 14.54, EK7 klo 16.14 ja EK8 klo 17.39