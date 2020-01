Tommi Mäkinen selätti jättiongelman – sai koottua Dream Teamin: ”Yhdessä vaiheessa oli tosi hässäkkä päällä”

Tommi Mäkisen Toyota-talli ampaisee torstaina alkavaan MM-kauteen kuljettajakolmikolla, jossa on nuoruuden intoa, kokemusta ja voittamisen kulttuuria.

Tommi Mäkisen johtama Toyotan rallitalli oli viime kauden lopulla käymistilassa. Kuljettajakokoonpanosta käytiin tiukkaa kulissien takaista vääntöä ja japanilaismerkin himoitsema merkkimestaruuskin lipsahti korealaiskilpailija Hyundaille.

Ongelmat alkoivat kasaantua, kun virolaismestari Ott Tänak karkasi Hyundaille ja Jari-Matti Latvalan pulmat sekä pikataipaleilla että yksityiselämässä kärjistyivät lopulta siihen pisteeseen, ettei jatkosopimusta enää herunut. Tallin kolmannen kuljettajan Kris Meeken näytöt olivat myös laihanpuoleisia, joten hän sai myös nostaa kytkintä Toyotalta.

Yhdessä vaiheessa Toyotan tilanne kautta 2020 ajatellen näytti hankalalta. Mistä korvaaja maailmanmestari Tänakille? Mistä takuuvarma ja ennen kaikkea nopea korvaaja Latvalalle merkkimestaruustaisteluun?

Superlahjakkuus Kalle Rovanperän, 19, tulosta Toyotalle tiedettiin jo melko pitkään, mutta yllä mainitut kysymykset killuivat silti isoina ilmassa.

Mäkisen ja Toyotan julkistama ratkaisu voitiin nähdä vähintäänkin hienona torjuntavoittona: talli ilmoitti kauden 2020 kuljettajikseen kuusinkertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin, nousevan kyvyn Elfyn Evansin sekä teinitähti Rovanperän.

Rallilegenda Markku Alénin mielestä tilanne hoidettiin Toyotalla upeasti.

– Yhdessä vaiheessa Toyotalla oli tosi hässäkkä päällä! Luulin jo, että joutuvat soittamaan meikäläiselle...Sitten olisikin olleet ihan tosissaan kovat piipussa, Alén tuumaa värikkääseen tyyliinsä.

Entinen Toyota-kuljettaja Alén hehkuttaa erityisesti suurmestari Ogierin kaappaamista.

– Uskon, että Ogierilla on motivaatio ihan tapissa!

Ogierin pestaaminen alkoi näyttää viime kaudella mahdolliselta, kun Citroënin ja Ogierin yhteistyö happani kisa kisalta. Lopulta Citroën päätti vetäytyä MM-sarjasta kokonaan, mikä lopulta sinetöi ranskalaisen siirron Mäkisen leiriin.

Sebastien Ogierilta odotetaan Toyotalla paljon.

Ogier, 36, on ilmoittanut kilpailevansa nyt uransa viimeistä kauttaan. Alén lieneekin oikeassa siinä, että ranskalaisen motivaatio on huipussaan – ja se on Mäkiselle loistouutinen. Taidoiltaan ja nopeudeltaan Ogier on aivan varmasti Tänakin veroinen, jos hän pääsee nopeasti sinuiksi Toyotan WRC-tykin kanssa.

Evans, 31, voidaan myös nähdä oivana värväyksenä Mäkiseltä. Evansilla on jo riittävä kokemus menestymiseen ja paineiden sietämiseen. Lisäksi hän on vuosi vuodelta hivuttautunut lähemmäksi MM-sarjan terävimmän kärjen vauhtia. Evans on voittanut urallaan jo yhden MM-osakilpailun, eli kotirallinsa Britanniassa vuonna 2017.

Jos Evansia verrataan suoraan Toyotalta lähteneeseen Meekeen, painuu vaaka Evansin eduksi. Kolmekymppinen Evans on nouseva kyky toisin kuin nelikymppinen Meeke, jonka ajaminen tuntui käyvän aina vain epävarmemmaksi.

Kalle Rovanperä on eittämättä rallikauden 2020 suurimpia tarinoita. Superlahjakkuuden odotetaan tuovan valtavasti julkisuutta Mäkisen tallille ja Toyotalle ylipäätään.

Kalle Rovanperää pidetään tulevaisuuden maailmanmestarina.

Tulokaskausi MM-sarjan pääluokka WRC:ssä on Rovanperälle tietyllä tapaa opettelua, mutta häneltä on lupa odottaa myös tuloksia.

Tärkeä osa Rovanperän lahjakkuutta on se, että hän on nopea oppimaan. Lupaavasti sujunut Tunturiralli antaa hänelle myös hyvät lähtökaudet kauteen.

– Kalle ajanee kauden aikana kolmen parhaan porukoihin ja taistelee joissain kisoissa jopa voitoista. En näe mitään syytä sille, miksei näin olisi, toteaa nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen.

Vuoden avauskilpailu Monte Carlossa on äärimmäisen vaikea teiden pidon vaihtelujen takia kokeneillekin ajajille. Erityislaatuisuutensa takia Monte Carlon kisasta ei voikaan vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä Rovanperän iskukyvystä.

– Monte voi mennä kelien ja rengasvalintojen takia ihan lotoksi. Tällaisista kisoista ei kannata hirveästi paineita ottaa. Ottaa tällaiset rallit vähän iisimmin, tekee vain sen minkä pystyy, Alén opastaa.

Jari-Matti Latvala povaa maailmanmestaruutta Ott Tänakille.

Toyotalta Hyundain ohjaamoon loikannut maailmanmestari Ott Tänak sopeutuu rivakasti uuteen ajokkiinsa ja taistelee heti MM-sarjan kärkikahinoissa. Tätä mieltä on Tänakin entinen tallitoveri Jari-Matti Latvala.

– Nostan Tänakin suurimmaksi mestarisuosikiksi. Uskon, että Hyundailla on nopea auto ja että hän sopeutuu siihen nopeasti. Kun Tänak siirtyi aikoinaan M-Sportin Fordilta Toyotalle, ei se vienyt kuin kaksi kilpailua, niin Ott oli jo tosi hyvässä vauhdissa. Uskon, että niin käy nytkin, Latvala sanoo.

– Sebastien Ogier on hänelle uudessa autossa Toyotalla ja Tänakin tallitoveri Thierry Neuville on todella menestyksennälkäinen, mutta silti Tänak on minun papereissani ykkössuosikki maailmanmestariksi, Latvala jatkaa.

Latvala arvioi, että Toyota on vahvin tallien MM-sarjassa.

– Toivon ja uskon, että Toyota voittaa merkkimestaruuden, Latvala, 34, tuumaa.

Latvala itse aikoo ajaa tänä vuonna yksityiskuljettajana Toyotalla ainakin Suomen ja Ruotsin MM-rallissa.

Markku Alén uskoo Toyotan rallitallin iskukykyyn.