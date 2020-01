Valtteri Bottas menetti päätukijansa – isoin syy auton vaihtoon

Valtteri Bottas ajaa Napapiirillä nyt vanhemmalla autolla kuin viime vuonna. Syy on pääyhteistyökumppanin vetäytyminen.

Valtteri Bottas ajoi viime joulukuussa voittoon Ranskassa ajetussa asvalttirallissa, jonka hän kilpaili ranskalaisen PH Sport -tallin Citroen DS3 WRC -autolla.

Bottas, 30, on nyt Arctic Lapland Rallyssa mukana samalla menopelillä. Vuosi sitten hän ajoi Napapiirillä ensimmäisen rallinsa uusimmalla Ford Fiesta WRC:llä.

Viime kesänä Bottas ajoi rallitestejä niin M-Sportin Fordilla, Toyotalla kuin Citroenillakin.

– Tämä Citroen on vanhan luokituksen mukainen WRC-auto vuodelta 2016. Aerodynamiikkaa ja tehoa on vähemmän. Sen huomaa, että auto on vähän viimevuotista hitaampi, Bottas sanoo IS:lle.

– Isoin syy tähän vaihtoon on pääyhteistyökumppanini Konecranesin vetäytyminen. He tukivat ison osan viime vuoden rallistani. Omaa pussiani ajatellen olisi ollut liian kallista mennä M-Sportilla. Tämä on vähän pienempi yksityistiimi, ja auto on tuttu sitä joulukuun rallista.

Bottas sopi joulukuussa PH Sportin kanssa ajavansa myös Tunturirallissa samalla menopelillä.

– Sain heidän kanssaan hyvän diilin. AKK, Abloy ja Westpro lähtivät lisäksi mukaan, niin tämä meni järkevästi. En viitsi laittaa omaisuuksia omasta pussistani harrastukseen.